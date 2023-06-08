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Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку - РИА Новости, 08.06.2023
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23:39 08.06.2023 (обновлено: 23:45 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/bayden-1877105823.html
Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку
Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку - РИА Новости, 08.06.2023
Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку
Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, против него нужно провести уголовное расследование и отправить за решетку,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:39
2023-06-08T23:45
в мире
сша
джо байден
фбр
виктор шокин
украина
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, против него нужно провести уголовное расследование и отправить за решетку, заявила член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин, комментируя расследование конгресса против главы государства в связи с предполагаемым получением им взятки. "Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой", - заявила Грин американскому изданию Daily Caller. Как пояснила Грин, ранее ознакомившись с документом ФБР, содержащим сведения о предполагаемой взятке, которую Байден получил в бытность своего вице-президентства, "этот документ влечет за собой импичмент". "Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов", - добавила конгрессвуман. Ранее в четверг во время выступления перед журналистами, Грин сообщила, что информация, содержащаяся в документе ФБР по расследованию конгресса США о предполагаемой взятке Байдену является чрезвычайно достоверной. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена. Как отметила Грин после изучения документа ФБР, Burisma являлась предметом антикоррупционного расследования со стороны экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "5 миллионов одному Байдену и 5 миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma". В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса. В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.
https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html
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в мире, сша, джо байден, фбр, виктор шокин, украина
В мире, США, Джо Байден, ФБР, Виктор Шокин, Украина
Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку

Конгрессвумен Тейлор-Грин: Байдена следует подвергнуть импичменту из-за получения взяток

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, против него нужно провести уголовное расследование и отправить за решетку, заявила член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин, комментируя расследование конгресса против главы государства в связи с предполагаемым получением им взятки.
"Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой", - заявила Грин американскому изданию Daily Caller.
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Как пояснила Грин, ранее ознакомившись с документом ФБР, содержащим сведения о предполагаемой взятке, которую Байден получил в бытность своего вице-президентства, "этот документ влечет за собой импичмент".
«
"Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов", - добавила конгрессвуман.
Ранее в четверг во время выступления перед журналистами, Грин сообщила, что информация, содержащаяся в документе ФБР по расследованию конгресса США о предполагаемой взятке Байдену является чрезвычайно достоверной. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.
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Как отметила Грин после изучения документа ФБР, Burisma являлась предметом антикоррупционного расследования со стороны экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "5 миллионов одному Байдену и 5 миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma".
В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.
В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.
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