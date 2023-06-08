https://ria.ru/20230608/bayden-1877105823.html

Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку

Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку - РИА Новости, 08.06.2023

Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку

Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, против него нужно провести уголовное расследование и отправить за решетку,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:39

2023-06-08T23:39

2023-06-08T23:45

в мире

сша

джо байден

фбр

виктор шокин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, против него нужно провести уголовное расследование и отправить за решетку, заявила член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин, комментируя расследование конгресса против главы государства в связи с предполагаемым получением им взятки. "Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой", - заявила Грин американскому изданию Daily Caller. Как пояснила Грин, ранее ознакомившись с документом ФБР, содержащим сведения о предполагаемой взятке, которую Байден получил в бытность своего вице-президентства, "этот документ влечет за собой импичмент". "Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов", - добавила конгрессвуман. Ранее в четверг во время выступления перед журналистами, Грин сообщила, что информация, содержащаяся в документе ФБР по расследованию конгресса США о предполагаемой взятке Байдену является чрезвычайно достоверной. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена. Как отметила Грин после изучения документа ФБР, Burisma являлась предметом антикоррупционного расследования со стороны экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "5 миллионов одному Байдену и 5 миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma". В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса. В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.

https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html

https://ria.ru/20230525/vybory-1873990323.html

https://ria.ru/20230602/detali-1875685078.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, фбр, виктор шокин, украина