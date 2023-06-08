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В Москве подросток за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом
В Москве подросток за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом - РИА Новости, 08.06.2023
В Москве подросток за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом
Подросток без прав за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом на востоке Москвы, сообщает московская прокуратура и пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:43
2023-06-08T19:43
2023-06-08T19:46
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подросток без прав за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом на востоке Москвы, сообщает московская прокуратура и пресс-служба столичного главка МВД. По данным источника агентства, у водителя мотоцикла также не было прав на соответствующую категорию. По информации полиции, авария произошла в четверг днем на Байкальской улице. "Произошло столкновение иномарки и мотоцикла. Мотоциклист госпитализирован. За рулем легкового автомобиля был несовершеннолетний, которому 16 лет", - сказали РИА Новости в главке, уточнив, что устанавливаются все обстоятельства инцидента. Московская прокуратура в телеграм-канале уточняет, что подросток был за рулем Toyota Camry. Пострадавший мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. Ход процессуальной проверки на контроле у надзорного ведомства, отмечается там же. Информированный источник РИА Новости добавил, что у мотоциклиста не было водительских прав на категорию "А" (мотоцикл).
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве подросток за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом
На востоке Москвы подросток за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Подросток без прав за рулем иномарки столкнулся с мотоциклистом на востоке Москвы, сообщает московская прокуратур
а и пресс-служба столичного главка МВД.
По данным источника агентства, у водителя мотоцикла также не было прав на соответствующую категорию.
По информации полиции, авария произошла в четверг днем на Байкальской улице.
"Произошло столкновение иномарки и мотоцикла. Мотоциклист госпитализирован. За рулем легкового автомобиля был несовершеннолетний, которому 16 лет", - сказали РИА Новости в главке, уточнив, что устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Московская прокуратура в телеграм-канале уточняет, что подросток был за рулем Toyota Camry. Пострадавший мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. Ход процессуальной проверки на контроле у надзорного ведомства, отмечается там же.
Информированный источник РИА Новости добавил, что у мотоциклиста не было водительских прав на категорию "А" (мотоцикл).
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