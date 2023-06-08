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Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ataki-1876856569.html
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении
Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:18
2023-06-08T09:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Противник всячески пытается малыми группами, с ограниченными задачами прощупать нашу оборону для дальнейшего перехода в контрнаступление уже в более масштабных объемах. Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием. Не позволяем противнику принимать решения для дальнейшего развития событий", - сказал командир подразделения.
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россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении

Командир: ВС России не дают врагу принимать решения при атаках на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
"Противник всячески пытается малыми группами, с ограниченными задачами прощупать нашу оборону для дальнейшего перехода в контрнаступление уже в более масштабных объемах. Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием. Не позволяем противнику принимать решения для дальнейшего развития событий", - сказал командир подразделения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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