https://ria.ru/20230608/ataki-1876856569.html
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении
Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:18
2023-06-08T09:18
2023-06-08T09:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Противник всячески пытается малыми группами, с ограниченными задачами прощупать нашу оборону для дальнейшего перехода в контрнаступление уже в более масштабных объемах. Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием. Не позволяем противнику принимать решения для дальнейшего развития событий", - сказал командир подразделения.
https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении
Командир: ВС России не дают врагу принимать решения при атаках на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
"Противник всячески пытается малыми группами, с ограниченными задачами прощупать нашу оборону для дальнейшего перехода в контрнаступление уже в более масштабных объемах. Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием. Не позволяем противнику принимать решения для дальнейшего развития событий", - сказал командир подразделения.
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области