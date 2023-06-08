https://ria.ru/20230608/ataki-1876856569.html

Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении

Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023

Командир рассказал о боевой работе ВС России на Запорожском направлении

Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:18

2023-06-08T09:18

2023-06-08T09:18

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России огневым поражением не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Противник всячески пытается малыми группами, с ограниченными задачами прощупать нашу оборону для дальнейшего перехода в контрнаступление уже в более масштабных объемах. Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием. Не позволяем противнику принимать решения для дальнейшего развития событий", - сказал командир подразделения.

https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф