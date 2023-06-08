Рейтинг@Mail.ru
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 08.06.2023 (обновлено: 20:08 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/assanzh-1877060175.html
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд - РИА Новости, 08.06.2023
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд
Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в следующий вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:45
2023-06-08T20:08
лондон
великобритания
джулиан ассанж
сша
wikileaks
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в следующий вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж. "Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда", - написала она в Twitter.Она также выразила надежду , что ее супруг не будет экстрадирован в США.При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
лондон
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:1799:1349_1920x0_80_0_0_a23fd98e172769604ab6b228c5e5ed25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, великобритания, джулиан ассанж, сша, wikileaks, в мире
Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, США, WikiLeaks, В мире
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд

Джулиан Ассанж подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона во вторник

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в следующий вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж.
«
"Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда", - написала она в Twitter.
Она также выразила надежду , что ее супруг не будет экстрадирован в США.
При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа
23 мая, 23:40
 
ЛондонВеликобританияДжулиан АссанжСШАWikiLeaksВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала