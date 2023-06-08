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Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд - РИА Новости, 08.06.2023
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд
Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в следующий вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:45
2023-06-08T18:45
2023-06-08T20:08
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в следующий вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж. "Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда", - написала она в Twitter.Она также выразила надежду , что ее супруг не будет экстрадирован в США.При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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лондон, великобритания, джулиан ассанж, сша, wikileaks, в мире
Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, США, WikiLeaks, В мире
Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд
Джулиан Ассанж подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона во вторник