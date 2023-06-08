https://ria.ru/20230608/artilleristy-1876843568.html

Артиллеристы применили огневое прочесывание на Краснолиманском направлении

Артиллеристы применили огневое прочесывание на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.06.2023

Артиллеристы применили огневое прочесывание на Краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили метод "огневого прочесывания" при ударе по противнику на Краснолиманском... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:07

2023-06-08T05:07

2023-06-08T06:07

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили метод "огневого прочесывания" при ударе по противнику на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.Ранее в министерстве заявили, что такие расчеты активно работают на этом направлении."Применение метода "огневого прочесывания" позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат местоположения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА", — сообщили в Минобороны.По словам собеседника агентства, получив координаты цели, военнослужащие ЦВО прибыли в район боевого применения для удара по противнику."Первый удар был нанесен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 километров в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника", — добавили в оборонном ведомстве.По словам собеседника агентства, слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО "Град" позволяет наносить удары по местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые отряды, "накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ".

https://ria.ru/20230608/solntsepek-1876843181.html

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность