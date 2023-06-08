https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке - РИА Новости, 08.06.2023
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке
На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:41
2023-06-08T10:41
2023-06-08T10:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
апты алаудинов
рамзан кадыров
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_0:248:2758:1799_1920x0_80_0_0_a12dc8e34e1d956aae470378df4b932b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "На территории Марьинки все под контролем... Наши бойцы работают, все очень даже хорошо... Там где-то разговоры о том, что укропы забрали у нас какие-то территории, что то там ой-ой-ой как плохо. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что все очень даже хорошо. Идет планомерная работа по уничтожению противника, и вопрос, конечно, однозначный, что в этой битве мы будем 100% победителем", — говорит Алаудинов на видео, в опубликованном в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Командир спецназа "Ахмат" при этом отметил, что противник в Марьинке оказывает ожесточённое сопротивление. Чеченские штурмовые подразделения "серьезно потеснили" украинские войска в Марьинке, есть продвижение, заявлял 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html
донецкая народная республика
донецк
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_2b778d4933f7771b0ce6a1023e547a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, петровский район, апты алаудинов, рамзан кадыров, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке
Командир "Ахмата" Алаудинов: в Марьинке идет планомерное уничтожение противника