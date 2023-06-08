https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html

Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке

Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке - РИА Новости, 08.06.2023

Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке

На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:41

2023-06-08T10:41

2023-06-08T10:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

петровский район

апты алаудинов

рамзан кадыров

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "На территории Марьинки все под контролем... Наши бойцы работают, все очень даже хорошо... Там где-то разговоры о том, что укропы забрали у нас какие-то территории, что то там ой-ой-ой как плохо. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что все очень даже хорошо. Идет планомерная работа по уничтожению противника, и вопрос, конечно, однозначный, что в этой битве мы будем 100% победителем", — говорит Алаудинов на видео, в опубликованном в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Командир спецназа "Ахмат" при этом отметил, что противник в Марьинке оказывает ожесточённое сопротивление. Чеченские штурмовые подразделения "серьезно потеснили" украинские войска в Марьинке, есть продвижение, заявлял 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, петровский район, апты алаудинов, рамзан кадыров, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность