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Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке - РИА Новости, 08.06.2023
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке
На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:41
2023-06-08T10:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
апты алаудинов
рамзан кадыров
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "На территории Марьинки все под контролем... Наши бойцы работают, все очень даже хорошо... Там где-то разговоры о том, что укропы забрали у нас какие-то территории, что то там ой-ой-ой как плохо. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что все очень даже хорошо. Идет планомерная работа по уничтожению противника, и вопрос, конечно, однозначный, что в этой битве мы будем 100% победителем", — говорит Алаудинов на видео, в опубликованном в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Командир спецназа "Ахмат" при этом отметил, что противник в Марьинке оказывает ожесточённое сопротивление. Чеченские штурмовые подразделения "серьезно потеснили" украинские войска в Марьинке, есть продвижение, заявлял 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, петровский район, апты алаудинов, рамзан кадыров, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке

Командир "Ахмата" Алаудинов: в Марьинке идет планомерное уничтожение противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе
Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"На территории Марьинки все под контролем... Наши бойцы работают, все очень даже хорошо... Там где-то разговоры о том, что укропы забрали у нас какие-то территории, что то там ой-ой-ой как плохо. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что все очень даже хорошо. Идет планомерная работа по уничтожению противника, и вопрос, конечно, однозначный, что в этой битве мы будем 100% победителем", — говорит Алаудинов на видео, в опубликованном в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
Командир спецназа "Ахмат" при этом отметил, что противник в Марьинке оказывает ожесточённое сопротивление.
Чеченские штурмовые подразделения "серьезно потеснили" украинские войска в Марьинке, есть продвижение, заявлял 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении
3 июня, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районАпты АлаудиновРамзан КадыровДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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