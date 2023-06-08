https://ria.ru/20230608/aes-1876883436.html

Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС

Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС

Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:02

2023-06-08T11:02

2023-06-08T12:21

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

россия

алексей лихачев

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти ежедневно, но все АЭС в России надежно защищены, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", - добавил он.На каждое такое сообщение специалисты реагируют, "по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие, так называемые, мероприятия - как с Росгвардией, так и с ФСБ", заметил Лихачев."Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надежно защищены независимо от территориального расположения и где они находятся", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.

https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, алексей лихачев