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Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС
Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:02
2023-06-08T11:02
2023-06-08T12:21
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
алексей лихачев
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти ежедневно, но все АЭС в России надежно защищены, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", - добавил он.На каждое такое сообщение специалисты реагируют, "по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие, так называемые, мероприятия - как с Росгвардией, так и с ФСБ", заметил Лихачев."Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надежно защищены независимо от территориального расположения и где они находятся", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.
https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Алексей Лихачев
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС
Лихачев: не проходит и дня без ложных сообщений о готовящихся терактах на российских АЭС
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти ежедневно, но все АЭС в России надежно защищены, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", - добавил он.
На каждое такое сообщение специалисты реагируют, "по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие, так называемые, мероприятия - как с Росгвардией
, так и с ФСБ
", заметил Лихачев.
"Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надежно защищены независимо от территориального расположения и где они находятся", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС