Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 08.06.2023 (обновлено: 12:21 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/aes-1876883436.html
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС
Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:02
2023-06-08T12:21
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
алексей лихачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_437:0:2868:1367_1920x0_80_0_0_c264411fbf16df66acfeac71e3a9a524.jpg
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти ежедневно, но все АЭС в России надежно защищены, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", - добавил он.На каждое такое сообщение специалисты реагируют, "по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие, так называемые, мероприятия - как с Росгвардией, так и с ФСБ", заметил Лихачев."Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надежно защищены независимо от территориального расположения и где они находятся", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.
https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_86a24af9188a6268aa909735b87ca5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Алексей Лихачев
Лихачев заявил о ежедневных кибератаках с угрозами терактов на АЭС

Лихачев: не проходит и дня без ложных сообщений о готовящихся терактах на российских АЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Попытки нарушить работу российских атомных электростанций с помощью кибератак не прекращаются, ложные сообщения о якобы готовящихся терактах идут почти ежедневно, но все АЭС в России надежно защищены, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", - добавил он.
На каждое такое сообщение специалисты реагируют, "по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие, так называемые, мероприятия - как с Росгвардией, так и с ФСБ", заметил Лихачев.
"Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надежно защищены независимо от территориального расположения и где они находятся", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
25 мая, 08:47
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьРоссияАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала