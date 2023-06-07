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В 101 год умерла возлюбленная Пикассо
В 101 год умерла возлюбленная Пикассо - РИА Новости, 07.06.2023
В 101 год умерла возлюбленная Пикассо
В 101 год умерла Франсуаза Жило, пишет The New York Times. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:40
2023-06-07T11:40
2023-06-07T11:40
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В 101 год умерла Франсуаза Жило, пишет The New York Times.По словам ее дочери, в последнее время у художницы были проблемы с легкими и сердцем. Жило — возлюбленная Пабло Пикассо, который был старше нее на 40 лет. Вместе с ним Франсуаза провела почти десять лет. У них двое общих детей. В отличие от других женщин культового мастера, устав от измен, Жило ушла от него."Считаешь, что будешь интересна людям? Да, никогда. Если думаешь, что нравишься кому-то, то знай — это лишь любопытство к человеку, чья судьба коснулась моей", — Жило цитировала Пикассо. Однако после расставания с ним в 1953-м, ей удалось удачно перестроить свою жизнь. Она продолжила писать картины, проводить выставки и стала автором нескольких книг. В том числе мемуаров "Моя жизнь с Пикассо" 1964 года. Произведение — бестселлер. Оно так разозлило художника, что тот оборвал все контакты с Франсуазой их детьми. Работы Жило представлены в Метрополитен-музее, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже. За ее картины хорошо платили. В 2021 года полотно "Палома с гитарой" (1965) продали на аукционе за 1,3 миллиона долларов. В 1955-м Франсуаза вышла замуж за художника Люка Симона. В следующем году у них родилась дочь. Брак распался в 1962-м. В 1970-м Жило стала женой Джонаса Солка, создателя вакцины против полиомиелита.Об отношениях Жило и Пикассо сняли несколько проектов. В 1996 вышла лента "Прожить жизнь с Пикассо", где художников сыграли Наташа Макэлхон и Энтони Хопкинс. В третьем сезоне сериала "Гений" образы воплотили Антонио Бандерас, Алекс Рич (художник в молодости) и Клеманс Поэзи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, пабло пикассо, знаменитости
Культура, Новости культуры, Пабло Пикассо, Знаменитости
В 101 год умерла возлюбленная Пикассо
Возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла в 101 год
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
В 101 год умерла Франсуаза Жило, пишет
The New York Times.
По словам ее дочери, в последнее время у художницы были проблемы с легкими и сердцем.
Жило — возлюбленная Пабло Пикассо, который был старше нее на 40 лет. Вместе с ним Франсуаза провела почти десять лет. У них двое общих детей. В отличие от других женщин культового мастера, устав от измен, Жило ушла от него.
"Считаешь, что будешь интересна людям? Да, никогда. Если думаешь, что нравишься кому-то, то знай — это лишь любопытство к человеку, чья судьба коснулась моей", — Жило цитировала Пикассо.
Однако после расставания с ним в 1953-м, ей удалось удачно перестроить свою жизнь. Она продолжила писать картины, проводить выставки и стала автором нескольких книг. В том числе мемуаров "Моя жизнь с Пикассо" 1964 года. Произведение — бестселлер. Оно так разозлило художника, что тот оборвал все контакты с Франсуазой их детьми.
Работы Жило представлены в Метрополитен-музее, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже. За ее картины хорошо платили. В 2021 года полотно "Палома с гитарой" (1965) продали на аукционе за 1,3 миллиона долларов.
В 1955-м Франсуаза вышла замуж за художника Люка Симона. В следующем году у них родилась дочь. Брак распался в 1962-м. В 1970-м Жило стала женой Джонаса Солка, создателя вакцины против полиомиелита.
Об отношениях Жило и Пикассо сняли несколько проектов. В 1996 вышла лента "Прожить жизнь с Пикассо", где художников сыграли Наташа Макэлхон и Энтони Хопкинс. В третьем сезоне сериала "Гений" образы воплотили Антонио Бандерас, Алекс Рич (художник в молодости) и Клеманс Поэзи.