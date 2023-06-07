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В 101 год умерла возлюбленная Пикассо

В 101 год умерла возлюбленная Пикассо - РИА Новости, 07.06.2023

В 101 год умерла возлюбленная Пикассо

В 101 год умерла Франсуаза Жило, пишет The New York Times. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:40

2023-06-07T11:40

2023-06-07T11:40

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пабло пикассо

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В 101 год умерла Франсуаза Жило, пишет The New York Times.По словам ее дочери, в последнее время у художницы были проблемы с легкими и сердцем. Жило — возлюбленная Пабло Пикассо, который был старше нее на 40 лет. Вместе с ним Франсуаза провела почти десять лет. У них двое общих детей. В отличие от других женщин культового мастера, устав от измен, Жило ушла от него."Считаешь, что будешь интересна людям? Да, никогда. Если думаешь, что нравишься кому-то, то знай — это лишь любопытство к человеку, чья судьба коснулась моей", — Жило цитировала Пикассо. Однако после расставания с ним в 1953-м, ей удалось удачно перестроить свою жизнь. Она продолжила писать картины, проводить выставки и стала автором нескольких книг. В том числе мемуаров "Моя жизнь с Пикассо" 1964 года. Произведение — бестселлер. Оно так разозлило художника, что тот оборвал все контакты с Франсуазой их детьми. Работы Жило представлены в Метрополитен-музее, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже. За ее картины хорошо платили. В 2021 года полотно "Палома с гитарой" (1965) продали на аукционе за 1,3 миллиона долларов. В 1955-м Франсуаза вышла замуж за художника Люка Симона. В следующем году у них родилась дочь. Брак распался в 1962-м. В 1970-м Жило стала женой Джонаса Солка, создателя вакцины против полиомиелита.Об отношениях Жило и Пикассо сняли несколько проектов. В 1996 вышла лента "Прожить жизнь с Пикассо", где художников сыграли Наташа Макэлхон и Энтони Хопкинс. В третьем сезоне сериала "Гений" образы воплотили Антонио Бандерас, Алекс Рич (художник в молодости) и Клеманс Поэзи.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пабло пикассо, знаменитости