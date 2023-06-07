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"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 07.06.2023 (обновлено: 23:21 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zayavlenie-1876818853.html
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России - РИА Новости, 07.06.2023
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России
Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:04
2023-06-07T23:21
в мире
россия
киев
москва
владимир путин
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
северный поток
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС."Россия подорвала свой собственный Крымский мост и свои газопроводы "Северный поток". Она же напала на Кремль. Она атаковала Белгород. Теперь она взорвала собственную ГЭС. Собирается ли Москва потом взорвать свою Запорожскую АЭС? Что там думают украинские "эксперты"?" — с иронией написал один из пользователей."Такие теракты говорят о том, что лобовое столкновение завершилось. &lt;…&gt; Украина окончательно утратила возможности для контрнаступления, теперь она может рассчитывать только на подобные теракты, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт, скрывая тот факт, что она полностью провалилась в военном отношении", — поделился мнением другой комментатор."Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?" — возмутился еще один юзер."Ясно же, что это украинские националисты. Логика та же, что и с саботажем "Северных потоков", — отметил читатель."С учетом предыдущего опыта в слова украинской стороны верится с трудом", — напомнили в комментариях."Если Владимир Зеленский не может что-то получить, никто этого не получит!" — подытожил пользователь.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html
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в мире, россия, киев, москва, владимир путин, запорожская аэс, северный поток
В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Северный поток
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России

Читателей "Гуанча" разозлили обвинения Киева в подрыве Каховской ГЭС в адрес Москвы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Подол в Киеве
Вид на район Подол в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Подол в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС.
"Россия подорвала свой собственный Крымский мост и свои газопроводы "Северный поток". Она же напала на Кремль. Она атаковала Белгород. Теперь она взорвала собственную ГЭС. Собирается ли Москва потом взорвать свою Запорожскую АЭС? Что там думают украинские "эксперты"?" — с иронией написал один из пользователей.
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"Такие теракты говорят о том, что лобовое столкновение завершилось. <…> Украина окончательно утратила возможности для контрнаступления, теперь она может рассчитывать только на подобные теракты, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт, скрывая тот факт, что она полностью провалилась в военном отношении", — поделился мнением другой комментатор.
"Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?" — возмутился еще один юзер.
"Ясно же, что это украинские националисты. Логика та же, что и с саботажем "Северных потоков", — отметил читатель.
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"С учетом предыдущего опыта в слова украинской стороны верится с трудом", — напомнили в комментариях.
"Если Владимир Зеленский не может что-то получить, никто этого не получит!" — подытожил пользователь.
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМоскваВладимир ПутинЗапорожская АЭССеверный поток
 
 
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