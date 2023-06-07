https://ria.ru/20230607/zayavlenie-1876818853.html
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России - РИА Новости, 07.06.2023
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России
Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:04
2023-06-07T21:04
2023-06-07T23:21
в мире
россия
киев
москва
владимир путин
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152580/27/1525802740_0:245:3084:1979_1920x0_80_0_0_9687ec55125d3031d4d0f1e2fa8d0704.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС."Россия подорвала свой собственный Крымский мост и свои газопроводы "Северный поток". Она же напала на Кремль. Она атаковала Белгород. Теперь она взорвала собственную ГЭС. Собирается ли Москва потом взорвать свою Запорожскую АЭС? Что там думают украинские "эксперты"?" — с иронией написал один из пользователей."Такие теракты говорят о том, что лобовое столкновение завершилось. <…> Украина окончательно утратила возможности для контрнаступления, теперь она может рассчитывать только на подобные теракты, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт, скрывая тот факт, что она полностью провалилась в военном отношении", — поделился мнением другой комментатор."Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?" — возмутился еще один юзер."Ясно же, что это украинские националисты. Логика та же, что и с саботажем "Северных потоков", — отметил читатель."С учетом предыдущего опыта в слова украинской стороны верится с трудом", — напомнили в комментариях."Если Владимир Зеленский не может что-то получить, никто этого не получит!" — подытожил пользователь.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html
https://ria.ru/20230607/vsu-1876787189.html
https://ria.ru/20230607/oon-1876709113.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152580/27/1525802740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8b95374874ffb25d7db4b601c348f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, москва, владимир путин, запорожская аэс, северный поток
В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Северный поток
"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России
Читателей "Гуанча" разозлили обвинения Киева в подрыве Каховской ГЭС в адрес Москвы
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Читатели китайского издания "Гуаньча
" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС.
"Россия подорвала свой собственный Крымский мост и свои газопроводы "Северный поток
". Она же напала на Кремль. Она атаковала Белгород. Теперь она взорвала собственную ГЭС. Собирается ли Москва потом взорвать свою Запорожскую АЭС? Что там думают украинские "эксперты"?" — с иронией написал один из пользователей.
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС
"Такие теракты говорят о том, что лобовое столкновение завершилось. <…> Украина
окончательно утратила возможности для контрнаступления, теперь она может рассчитывать только на подобные теракты, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт, скрывая тот факт, что она полностью провалилась в военном отношении", — поделился мнением другой комментатор.
"Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?" — возмутился еще один юзер.
"Ясно же, что это украинские националисты. Логика та же, что и с саботажем "Северных потоков", — отметил читатель.
Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас
"С учетом предыдущего опыта в слова украинской стороны верится с трудом", — напомнили в комментариях.
"Если Владимир Зеленский не может что-то получить, никто этого не получит!" — подытожил пользователь.
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России