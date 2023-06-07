https://ria.ru/20230607/zayavlenie-1876818853.html

"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России

"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России - РИА Новости, 07.06.2023

"Это все Путин". В Китае высмеяли новое заявление Киева о России

Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:04

2023-06-07T21:04

2023-06-07T23:21

в мире

россия

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москва

владимир путин

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

северный поток

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли заявление Киева о причастности Москвы и лично президента России Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС."Россия подорвала свой собственный Крымский мост и свои газопроводы "Северный поток". Она же напала на Кремль. Она атаковала Белгород. Теперь она взорвала собственную ГЭС. Собирается ли Москва потом взорвать свою Запорожскую АЭС? Что там думают украинские "эксперты"?" — с иронией написал один из пользователей."Такие теракты говорят о том, что лобовое столкновение завершилось. <…> Украина окончательно утратила возможности для контрнаступления, теперь она может рассчитывать только на подобные теракты, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт, скрывая тот факт, что она полностью провалилась в военном отношении", — поделился мнением другой комментатор."Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?" — возмутился еще один юзер."Ясно же, что это украинские националисты. Логика та же, что и с саботажем "Северных потоков", — отметил читатель."С учетом предыдущего опыта в слова украинской стороны верится с трудом", — напомнили в комментариях."Если Владимир Зеленский не может что-то получить, никто этого не получит!" — подытожил пользователь.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html

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