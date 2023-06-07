https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876792552.html

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2023

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:32

2023-06-07T18:32

2023-06-07T18:44

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

украина

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось. "Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия", - сказал Песков.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, украина, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр