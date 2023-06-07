https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876664247.html
Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС
Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС
Скотомогильник, биотермическая яма и кладбище попали в зону затопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:44
2023-06-07T11:44
2023-06-07T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Скотомогильник, биотермическая яма и кладбище попали в зону затопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в среду. "Предварительно, в зоне подтопления после разрушения ГЭС оказались один скотомогильник и одно кладбище", - сказал собеседник агентства. По его словам, также поступила информация о затоплении специальной ямы, где проводилась дезинфекция погибших животных (биотермическая яма). Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС
Экстренные службы: скотомогильник и кладбище попали в зону затопления у Каховской ГЭС
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Скотомогильник, биотермическая яма и кладбище попали в зону затопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в среду.
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"Предварительно, в зоне подтопления после разрушения ГЭС оказались один скотомогильник и одно кладбище", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, также поступила информация о затоплении специальной ямы, где проводилась дезинфекция погибших животных (биотермическая яма).
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка
Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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