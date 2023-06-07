https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876664247.html

Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС

Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Скотомогильник попал в зону затопления у Каховской ГЭС

Скотомогильник, биотермическая яма и кладбище попали в зону затопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:44

2023-06-07T11:44

2023-06-07T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Скотомогильник, биотермическая яма и кладбище попали в зону затопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в среду. "Предварительно, в зоне подтопления после разрушения ГЭС оказались один скотомогильник и одно кладбище", - сказал собеседник агентства. По его словам, также поступила информация о затоплении специальной ямы, где проводилась дезинфекция погибших животных (биотермическая яма). Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс, каховская гэс