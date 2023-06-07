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В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка - РИА Новости, 07.06.2023
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11:24 07.06.2023 (обновлено: 13:27 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876659577.html
В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка
В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка - РИА Новости, 07.06.2023
В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка
Нижнеднепровский национальный природный парк затоплен, тысячи находившихся там животных погибли, масштаб катастрофы огромный, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:24
2023-06-07T13:27
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нижнеднепровский национальный природный парк затоплен, тысячи находившихся там животных погибли, масштаб катастрофы огромный, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены. Масштаб катастрофы огромный", - сказал Леонтьев.По словам Леонтьева, в национальном парке находились сотни и тысячи животных, большое количество которых краснокнижные."Огромная фауна, краснокнижные, сюда приезжали люди специально следить за птицами. Вот эти звери, тысячи и десятки тысяч птиц - они все смыты сейчас. Все гнездовья, все кладки яиц - все уничтожено… Мы еще посмотрим и через несколько дней ужаснемся тому, что произошло", - сказал Леонтьев журналистам.Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230607/ges-1876684058.html
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новая каховка
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка

В Новой Каховке заявили об уничтожении фауны Нижнеднепровского национального парка

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаЗатопленные улицы в Новокаховском городском округе
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нижнеднепровский национальный природный парк затоплен, тысячи находившихся там животных погибли, масштаб катастрофы огромный, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены. Масштаб катастрофы огромный", - сказал Леонтьев.
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По словам Леонтьева, в национальном парке находились сотни и тысячи животных, большое количество которых краснокнижные.
"Огромная фауна, краснокнижные, сюда приезжали люди специально следить за птицами. Вот эти звери, тысячи и десятки тысяч птиц - они все смыты сейчас. Все гнездовья, все кладки яиц - все уничтожено… Мы еще посмотрим и через несколько дней ужаснемся тому, что произошло", - сказал Леонтьев журналистам.
Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
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Новая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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