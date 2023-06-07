https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876659577.html

В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка

В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка - РИА Новости, 07.06.2023

В Новой Каховке заявили о затоплении Нижнеднепровского национального парка

Нижнеднепровский национальный природный парк затоплен, тысячи находившихся там животных погибли, масштаб катастрофы огромный, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:24

2023-06-07T11:24

2023-06-07T13:27

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876629467_100:0:1126:577_1920x0_80_0_0_543349b30b36ecd45c74bece0df0cfc1.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нижнеднепровский национальный природный парк затоплен, тысячи находившихся там животных погибли, масштаб катастрофы огромный, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены. Масштаб катастрофы огромный", - сказал Леонтьев.По словам Леонтьева, в национальном парке находились сотни и тысячи животных, большое количество которых краснокнижные."Огромная фауна, краснокнижные, сюда приезжали люди специально следить за птицами. Вот эти звери, тысячи и десятки тысяч птиц - они все смыты сейчас. Все гнездовья, все кладки яиц - все уничтожено… Мы еще посмотрим и через несколько дней ужаснемся тому, что произошло", - сказал Леонтьев журналистам.Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230607/ges-1876684058.html

https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876664247.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс