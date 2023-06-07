https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876617827.html
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС
Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться, сообщается в Telegram-канале администрации округа. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:07
2023-06-07T07:07
2023-06-07T07:13
происшествия
новая каховка
киев
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876437316_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_349605bcdc5127b74858211ba95262d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться, сообщается в Telegram-канале администрации округа.После подрыва Каховской ГЭС там он поднимался почти на 11 метров."Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", — говорится в публикации.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
новая каховка
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876437316_170:0:1394:918_1920x0_80_0_0_3d28c61c7c579ae2e1d352d85b827fd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, киев, россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, каховская гэс
Происшествия, Новая Каховка, Киев, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Каховская ГЭС
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС
Власти Новой Каховки: в затопленном городе снижается уровень воды