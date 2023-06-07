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В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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07:07 07.06.2023 (обновлено: 07:13 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876617827.html
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС
Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться, сообщается в Telegram-канале администрации округа. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:07
2023-06-07T07:13
происшествия
новая каховка
киев
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться, сообщается в Telegram-канале администрации округа.После подрыва Каховской ГЭС там он поднимался почти на 11 метров."Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", — говорится в публикации.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
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происшествия, новая каховка, киев, россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, каховская гэс
Происшествия, Новая Каховка, Киев, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Каховская ГЭС
В Новой Каховке сообщили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС

Власти Новой Каховки: в затопленном городе снижается уровень воды

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться, сообщается в Telegram-канале администрации округа.
После подрыва Каховской ГЭС там он поднимался почти на 11 метров.
"Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", — говорится в публикации.
В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
ПроисшествияНовая КаховкаКиевРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковКаховская ГЭС
 
 
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