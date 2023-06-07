https://ria.ru/20230607/zarazhenie-1876659003.html
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС
После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:21
2023-06-07T11:21
2023-06-07T11:32
специальная военная операция на украине
новая каховка
разрушение каховской гэс
каховская гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев."На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. Однако МЧС и все соответствующие службы работают, вчера отобраны были пробы воды - химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины", - сказал Леонтьев.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС
Мэр Леонтьев: после разрушения Каховской ГЭС в Новой Каховке размыло одно из кладбищ