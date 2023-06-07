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Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 07.06.2023 (обновлено: 11:32 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zarazhenie-1876659003.html
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС
После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:21
2023-06-07T11:32
специальная военная операция на украине
новая каховка
разрушение каховской гэс
каховская гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев."На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. Однако МЧС и все соответствующие службы работают, вчера отобраны были пробы воды - химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины", - сказал Леонтьев.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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новая каховка, разрушение каховской гэс, каховская гэс, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС

Мэр Леонтьев: после разрушения Каховской ГЭС в Новой Каховке размыло одно из кладбищ

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаЗатопленные улицы в Новокаховском городском округе
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.
«
"На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. Однако МЧС и все соответствующие службы работают, вчера отобраны были пробы воды - химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины", - сказал Леонтьев.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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