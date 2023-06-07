https://ria.ru/20230607/zarazhenie-1876659003.html

Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС

Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Власти заявили об угрозе заражения в Новой Каховке после разрушения ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:21

2023-06-07T11:21

2023-06-07T11:32

специальная военная операция на украине

новая каховка

разрушение каховской гэс

каховская гэс

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев."На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. Однако МЧС и все соответствующие службы работают, вчера отобраны были пробы воды - химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины", - сказал Леонтьев.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html

новая каховка

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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