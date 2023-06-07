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ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома" - РИА Новости, 07.06.2023
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22:59 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/zaes-1876831338.html
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома"
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома" - РИА Новости, 07.06.2023
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома"
Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:59
2023-06-07T22:59
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
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запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия, Запорожская область
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома"

Лихачев заявил, что персонал ЗАЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси
Вчера, 21:26
 
Запорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевРоссияЗапорожская область
 
 
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