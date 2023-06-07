https://ria.ru/20230607/zaes-1876831338.html
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома"
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома" - РИА Новости, 07.06.2023
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома"
Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:59
2023-06-07T22:59
2023-06-07T22:59
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171829_0:27:3170:1810_1920x0_80_0_0_00f844d0610ce908ecf1155785a87b75.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
https://ria.ru/20230607/magate-1876821891.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171829_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_3773add17e15708ff10c911255da8d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия, Запорожская область
ЗАЭС готова к возможной потере охлаждающей воды, заявил глава "Росатома"
Лихачев заявил, что персонал ЗАЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды