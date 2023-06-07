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На ЗАЭС имеются запасные варианты водоснабжения, заявил глава Росатома - РИА Новости, 07.06.2023
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22:50 07.06.2023 (обновлено: 23:01 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zaes-1876830645.html
На ЗАЭС имеются запасные варианты водоснабжения, заявил глава Росатома
На ЗАЭС имеются запасные варианты водоснабжения, заявил глава Росатома - РИА Новости, 07.06.2023
На ЗАЭС имеются запасные варианты водоснабжения, заявил глава Росатома
Запасные варианты с подачей охлаждающей воды на Запорожской АЭС имеются, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:50
2023-06-07T23:01
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
россия
запорожская область
алексей лихачев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запасные варианты с подачей охлаждающей воды на Запорожской АЭС имеются, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Готовы запасные варианты водоснабжения - через подземные скважины, через русла небольших рек. Необходимое оборудование для этого тоже имеется", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, запорожская область, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область, Алексей Лихачев
На ЗАЭС имеются запасные варианты водоснабжения, заявил глава Росатома

Глава Росатома: на Запорожской АЭС имеются запасные варианты водоснабжения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запасные варианты с подачей охлаждающей воды на Запорожской АЭС имеются, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Готовы запасные варианты водоснабжения - через подземные скважины, через русла небольших рек. Необходимое оборудование для этого тоже имеется", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСРоссияЗапорожская областьАлексей Лихачев
 
 
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