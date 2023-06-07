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МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 07.06.2023 (обновлено: 17:26 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zaes-1876769638.html
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС
Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:07
2023-06-07T17:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
запорожская аэс
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критические важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и, конечно, Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семьи", - сказала Захарова в ходе брифинга.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230607/zaes-1876659758.html
россия
запорожская область
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россия, безопасность, запорожская область, запорожская аэс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС

МИД: Россия будет предельно жестко отвечать на любые попытки Украины атаковать ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критические важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и, конечно, Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семьи", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьЗапорожская АЭСМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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