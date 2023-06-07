https://ria.ru/20230607/zaes-1876769638.html
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС
Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:07
2023-06-07T17:07
2023-06-07T17:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
запорожская аэс
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критические важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и, конечно, Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семьи", - сказала Захарова в ходе брифинга.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230607/zaes-1876659758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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МИД пообещал предельно жесткий ответ на любые попытки атаковать ЗАЭС
МИД: Россия будет предельно жестко отвечать на любые попытки Украины атаковать ЗАЭС