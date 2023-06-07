https://ria.ru/20230607/zaes-1876659758.html

В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023

В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС

Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:25

2023-06-07T11:25

2023-06-07T11:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

запорожская аэс

украина

росэнергоатом

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Психологическое состояние персонала - очень важный момент. Эти люди допущены к сложнейшим системам. И их психологическое состояние - это не праздные слова. На них оказывается давление в социальных сетях, на всех медийных площадках. Оскорбляют, унижают, угрожают. Это все происходит постоянно. Да, мы пытаемся стабилизировать и стабилизируем обстановку, но говорить о том, что атмосфера в коллективе радужная, нельзя. Вопреки всему происходящему, вопреки вот этому колоссальному давлению люди за счет профессионализма обеспечивают ядерную безопасность", - сказал Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, росэнергоатом, ситуация в днр и лнр