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В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/zaes-1876659758.html
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС
Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:25
2023-06-07T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
украина
росэнергоатом
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Психологическое состояние персонала - очень важный момент. Эти люди допущены к сложнейшим системам. И их психологическое состояние - это не праздные слова. На них оказывается давление в социальных сетях, на всех медийных площадках. Оскорбляют, унижают, угрожают. Это все происходит постоянно. Да, мы пытаемся стабилизировать и стабилизируем обстановку, но говорить о том, что атмосфера в коллективе радужная, нельзя. Вопреки всему происходящему, вопреки вот этому колоссальному давлению люди за счет профессионализма обеспечивают ядерную безопасность", - сказал Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, росэнергоатом, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Росэнергоатом, Ситуация в ДНР и ЛНР
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС

Карчаа: Украина психологически давит на работников ЗАЭС и подвергает ее опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Психологическое состояние персонала - очень важный момент. Эти люди допущены к сложнейшим системам. И их психологическое состояние - это не праздные слова. На них оказывается давление в социальных сетях, на всех медийных площадках. Оскорбляют, унижают, угрожают. Это все происходит постоянно. Да, мы пытаемся стабилизировать и стабилизируем обстановку, но говорить о том, что атмосфера в коллективе радужная, нельзя. Вопреки всему происходящему, вопреки вот этому колоссальному давлению люди за счет профессионализма обеспечивают ядерную безопасность", - сказал Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаРосэнергоатомСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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