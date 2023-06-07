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В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС
Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:25
2023-06-07T11:25
2023-06-07T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
украина
росэнергоатом
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Психологическое состояние персонала - очень важный момент. Эти люди допущены к сложнейшим системам. И их психологическое состояние - это не праздные слова. На них оказывается давление в социальных сетях, на всех медийных площадках. Оскорбляют, унижают, угрожают. Это все происходит постоянно. Да, мы пытаемся стабилизировать и стабилизируем обстановку, но говорить о том, что атмосфера в коллективе радужная, нельзя. Вопреки всему происходящему, вопреки вот этому колоссальному давлению люди за счет профессионализма обеспечивают ядерную безопасность", - сказал Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, росэнергоатом, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Росэнергоатом, Ситуация в ДНР и ЛНР
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках Украины давить на персонал ЗАЭС
Карчаа: Украина психологически давит на работников ЗАЭС и подвергает ее опасности
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, оказывая психологическое давление на ее персонал, рассказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Психологическое состояние персонала - очень важный момент. Эти люди допущены к сложнейшим системам. И их психологическое состояние - это не праздные слова. На них оказывается давление в социальных сетях, на всех медийных площадках. Оскорбляют, унижают, угрожают. Это все происходит постоянно. Да, мы пытаемся стабилизировать и стабилизируем обстановку, но говорить о том, что атмосфера в коллективе радужная, нельзя. Вопреки всему происходящему, вопреки вот этому колоссальному давлению люди за счет профессионализма обеспечивают ядерную безопасность", - сказал Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
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