https://ria.ru/20230607/zaes-1876652250.html
В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой
В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой - РИА Новости, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой
Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:53
2023-06-07T10:53
2023-06-07T10:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
росэнергоатом
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше – столько, сколько необходимо",- сказал он. Собеседник подчеркнул, что на территории самой станции нет артиллерийских систем и тяжёлого вооружения. "Что касается военной техники и якобы базы военной техники, как утверждает Украина, то никакой базы на территории ЗАЭС нет и не было никогда. Никаких видов тяжелых вооружений на станцию не завозилось, ударных тяжелых сил, включая и какие-то артиллерийские установки", - пояснил Карчаа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, росэнергоатом, ситуация в днр и лнр
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В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой
Карчаа заявил, что ЗАЭС достаточно защищена от попыток Украины захватить ее силой
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше – столько, сколько необходимо",- сказал он.
Собеседник подчеркнул, что на территории самой станции нет артиллерийских систем и тяжёлого вооружения.
"Что касается военной техники и якобы базы военной техники, как утверждает Украина, то никакой базы на территории ЗАЭС нет и не было никогда. Никаких видов тяжелых вооружений на станцию не завозилось, ударных тяжелых сил, включая и какие-то артиллерийские установки", - пояснил Карчаа.
В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС