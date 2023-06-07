https://ria.ru/20230607/zaes-1876652250.html

В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой

В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой - РИА Новости, 07.06.2023

В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой

Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:53

2023-06-07T10:53

2023-06-07T10:53

специальная военная операция на украине

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше – столько, сколько необходимо",- сказал он. Собеседник подчеркнул, что на территории самой станции нет артиллерийских систем и тяжёлого вооружения. "Что касается военной техники и якобы базы военной техники, как утверждает Украина, то никакой базы на территории ЗАЭС нет и не было никогда. Никаких видов тяжелых вооружений на станцию не завозилось, ударных тяжелых сил, включая и какие-то артиллерийские установки", - пояснил Карчаа.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, росэнергоатом, ситуация в днр и лнр