https://ria.ru/20230607/zaes-1876642549.html
В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow
В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow - РИА Новости, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow
Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:23
2023-06-07T10:23
2023-06-07T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
украина
росэнергоатом
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции системами HIMARS и Storm Shadow. "Я отвечу так: не дай Бог, но такое предполагать можно", - сказал Карчаа, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, можно ли ожидать от Украины удара по ЗАЭС системами HIMARS и Storm Shadow.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876447869.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_22661f2547bf334788e0e3139f702915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, росэнергоатом, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Росэнергоатом, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow
Карчаа заявил, что ВСУ могут ударить по Запорожской АЭС системами HIMARS и Storm Shadow