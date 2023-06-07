https://ria.ru/20230607/zaes-1876642549.html

В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow

В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow - РИА Новости, 07.06.2023

В "Росэнергоатоме" не исключают удара по ЗАЭС из HIMARS и Storm Shadow

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:23

2023-06-07T10:23

2023-06-07T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

запорожская аэс

украина

росэнергоатом

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции системами HIMARS и Storm Shadow. "Я отвечу так: не дай Бог, но такое предполагать можно", - сказал Карчаа, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, можно ли ожидать от Украины удара по ЗАЭС системами HIMARS и Storm Shadow.

https://ria.ru/20230606/zaes-1876447869.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, росэнергоатом, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр