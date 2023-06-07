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В "Росэнергоатоме" заявили о повышении качества охраны периметра ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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09:39 07.06.2023
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В "Росэнергоатоме" заявили о повышении качества охраны периметра ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" заявили о повышении качества охраны периметра ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" заявили о повышении качества охраны периметра ЗАЭС
Качество охраны физического периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас много кратно выше, чем во времена юрисдикции Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:39
2023-06-07T09:39
специальная военная операция на украине
украина
росэнергоатом
россия
запорожская аэс
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.) 7 июн - РИА Новости. Качество охраны физического периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас много кратно выше, чем во времена юрисдикции Украины, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Система организации охраны физического периметра станции во времена юрисдикции Украины была поставлена из рук вон плохо. В Российской Федерации качество охраны физического периметра станции многократно выше и ответственность более суровая за несоблюдение стандартов и правил", - рассказал Карчаа.
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украина, росэнергоатом, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Росэнергоатом, Россия, Запорожская АЭС
В "Росэнергоатоме" заявили о повышении качества охраны периметра ЗАЭС

Советник Карчаа: качество охраны периметра ЗАЭС сейчас многократно выше, чем при Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.) 7 июн - РИА Новости. Качество охраны физического периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас много кратно выше, чем во времена юрисдикции Украины, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
«
"Система организации охраны физического периметра станции во времена юрисдикции Украины была поставлена из рук вон плохо. В Российской Федерации качество охраны физического периметра станции многократно выше и ответственность более суровая за несоблюдение стандартов и правил", - рассказал Карчаа.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРосэнергоатомРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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