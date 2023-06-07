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Карчаа заверил в обеспечении безопасного режима работы ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Карчаа заверил в обеспечении безопасного режима работы ЗАЭС
Карчаа заверил в обеспечении безопасного режима работы ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Карчаа заверил в обеспечении безопасного режима работы ЗАЭС
Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в полном объеме обеспечивает безопасный режим ее эксплуатации, заявил РИА Новости советник генерального... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:08
2023-06-07T09:08
специальная военная операция на украине
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росэнергоатом
энергодар
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в полном объеме обеспечивает безопасный режим ее эксплуатации, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Профессионализм сотрудников Запорожской атомной станции, эксплуатирующей организации Запорожской атомной станции, достаточно высок. С профессиональной точки зрения, безопасный режим эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме, в соответствии со всеми стандартами… Российская Федерация делает все возможное и невозможное для безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции", - сказал Карчаа.
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россия, росэнергоатом, энергодар, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Росэнергоатом, Энергодар, Безопасность
Карчаа заверил в обеспечении безопасного режима работы ЗАЭС

Карчаа: персонал Запорожской АЭС в полном объеме обеспечивает безопасный режим ее работы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в полном объеме обеспечивает безопасный режим ее эксплуатации, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
«
"Профессионализм сотрудников Запорожской атомной станции, эксплуатирующей организации Запорожской атомной станции, достаточно высок. С профессиональной точки зрения, безопасный режим эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме, в соответствии со всеми стандартами… Российская Федерация делает все возможное и невозможное для безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции", - сказал Карчаа.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРосэнергоатомЭнергодарБезопасность
 
 
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