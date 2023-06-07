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В Чебоксарах беременная сотрудница полиции помогла задержать преступника - РИА Новости, 07.06.2023
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18:13 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/zaderzhanie-1876788238.html
В Чебоксарах беременная сотрудница полиции помогла задержать преступника
В Чебоксарах беременная сотрудница полиции помогла задержать преступника - РИА Новости, 07.06.2023
В Чебоксарах беременная сотрудница полиции помогла задержать преступника
Беременная сотрудница полиции Любовь Ахмедагаева из Чебоксар помогла задержать подозреваемого в разбойном нападении на студентку техникума, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:13
2023-06-07T18:13
чебоксары
россия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Беременная сотрудница полиции Любовь Ахмедагаева из Чебоксар помогла задержать подозреваемого в разбойном нападении на студентку техникума, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. "Инспектор по делам несовершеннолетних Любовь Ахмедагаева, направляясь в школу на профилактическое занятие, увидела мужчину с женской сумкой в руках. Следом бежала заплаканная девушка, которая сообщила, что этот человек похитил её вещи. Не раздумывая, лейтенант полиции, которая через несколько месяцев во второй раз станет мамой, бросилась на помощь. Видя, что злоумышленник пересекает проезжую часть, инспектор привлекла внимание прохожих и попросила их задержать беглеца. Двое неравнодушных прохожих откликнулись на просьбу, а Любовь Ахмедагаева вызвала подмогу. Подъехавшим нарядом полиции ранее неоднократно судимый, в том числе за грабёж, 25-летний подозреваемый был доставлен в полицию", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчина напал на 17-летнюю девушку в подъезде дома по улице Ленинского Комсомола и, применив насилие, похитил сумку с документами и сотовым телефоном. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). По ходатайству следователя следственного управления СКР по Чувашии судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что 27-летняя Любовь Ахмедагаева служит в полиции второй год и не в первый раз задерживает правонарушителей. "Хрупкую, но смелую и ответственную женщину во всем поддерживает её муж, который тоже служит в полиции", - подчеркивается в сообщении.
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чебоксары, россия, происшествия
Чебоксары, Россия, Происшествия
В Чебоксарах беременная сотрудница полиции помогла задержать преступника

Беременная сотрудница полиции из Чебоксар Любовь Ахмедагаева помогла задержать преступника

© МВД по Чувашской РеспубликеИнспектор по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары Чувашской Республики Любовь Ахмедагаева
Инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары Чувашской Республики Любовь Ахмедагаева
© МВД по Чувашской Республике
Инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары Чувашской Республики Любовь Ахмедагаева
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Беременная сотрудница полиции Любовь Ахмедагаева из Чебоксар помогла задержать подозреваемого в разбойном нападении на студентку техникума, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
"Инспектор по делам несовершеннолетних Любовь Ахмедагаева, направляясь в школу на профилактическое занятие, увидела мужчину с женской сумкой в руках. Следом бежала заплаканная девушка, которая сообщила, что этот человек похитил её вещи. Не раздумывая, лейтенант полиции, которая через несколько месяцев во второй раз станет мамой, бросилась на помощь. Видя, что злоумышленник пересекает проезжую часть, инспектор привлекла внимание прохожих и попросила их задержать беглеца. Двое неравнодушных прохожих откликнулись на просьбу, а Любовь Ахмедагаева вызвала подмогу. Подъехавшим нарядом полиции ранее неоднократно судимый, в том числе за грабёж, 25-летний подозреваемый был доставлен в полицию", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина напал на 17-летнюю девушку в подъезде дома по улице Ленинского Комсомола и, применив насилие, похитил сумку с документами и сотовым телефоном. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). По ходатайству следователя следственного управления СКР по Чувашии судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что 27-летняя Любовь Ахмедагаева служит в полиции второй год и не в первый раз задерживает правонарушителей. "Хрупкую, но смелую и ответственную женщину во всем поддерживает её муж, который тоже служит в полиции", - подчеркивается в сообщении.
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