https://ria.ru/20230607/yugra-1876652392.html

В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом

В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом - РИА Новости, 07.06.2023

В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом

Разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе IT-платформа стала базой для цифровизации сферы образования в Республике Конго, сообщила губернатор Югры... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:54

2023-06-07T10:54

2023-06-07T10:54

ханты-мансийский автономный округ

технологии

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

республика конго

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе IT-платформа стала базой для цифровизации сферы образования в Республике Конго, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на XIV международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Как отметила Комарова в ходе пленарного заседания "Цифровой многополярный мир. Равные возможности и новые вызовы", по показателю "цифровой зрелости" в образовании у Югры 10 из 10 возможных баллов. Максимальная оценка получена за счет внедрения эксклюзивной информационной платформы "Образование Югры", в которой все процессы обучения – дошкольное, школьное, дополнительное – объединены в единое информационное пространство. "В Югре проживают 1,7 миллиона жителей. Система насчитывает более 636 тысяч пользователей: 241 тысячу обучающихся и 395 тысяч родителей. Платформу используют все школы и детские сады нашего региона. Эта система готова к тиражированию. И такой опыт уже есть. В феврале 2023 года в Демократической Республике Конго стартовал проект по цифровой трансформации сферы образования и созданию платформы "КелАси" с сервисами электронного журнала и электронного дневника, созданных на основе решений, используемых на платформе "Образование Югры", - сказала Комарова. Глава региона отметила, что в настоящее время в округе ведется активное внедрение систем искусственного интеллекта в сферы с недостатком специалистов и большим количеством рутинных операций. Так, в регионе действует система "Поиск", распознающая противоправную информацию в сети. "К нам обратились коллеги из Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, и мы предоставили доступ к этой системе. Готовы предоставить его и нашим зарубежным партнерам", – подчеркнула губернатор. Она добавила, что этом году в округе создан Центр кибербезопасности, который обеспечивает защиту организаций здравоохранения и социальной сферы. Специалистами центра автоматизированы операции по блокировке атаки по IP-адресу, оценке информационного ресурса по уровню защищенности и возможным рискам. Также ведутся работы по созданию рекомендательной системы реагирования на компьютерные атаки на основе генеративных моделей искусственного интеллекта. XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 7 июня. В этом году в центре обсуждения находятся вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. Участие в форуме принимают представители 45 стран и 75 субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20230412/internet-1864829825.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, республика конго, наталья комарова