Рейтинг@Mail.ru
В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/yugra-1876652392.html
В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом
В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом - РИА Новости, 07.06.2023
В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом
Разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе IT-платформа стала базой для цифровизации сферы образования в Республике Конго, сообщила губернатор Югры... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:54
2023-06-07T10:54
ханты-мансийский автономный округ
технологии
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
республика конго
наталья комарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе IT-платформа стала базой для цифровизации сферы образования в Республике Конго, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на XIV международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Как отметила Комарова в ходе пленарного заседания "Цифровой многополярный мир. Равные возможности и новые вызовы", по показателю "цифровой зрелости" в образовании у Югры 10 из 10 возможных баллов. Максимальная оценка получена за счет внедрения эксклюзивной информационной платформы "Образование Югры", в которой все процессы обучения – дошкольное, школьное, дополнительное – объединены в единое информационное пространство. "В Югре проживают 1,7 миллиона жителей. Система насчитывает более 636 тысяч пользователей: 241 тысячу обучающихся и 395 тысяч родителей. Платформу используют все школы и детские сады нашего региона. Эта система готова к тиражированию. И такой опыт уже есть. В феврале 2023 года в Демократической Республике Конго стартовал проект по цифровой трансформации сферы образования и созданию платформы "КелАси" с сервисами электронного журнала и электронного дневника, созданных на основе решений, используемых на платформе "Образование Югры", - сказала Комарова. Глава региона отметила, что в настоящее время в округе ведется активное внедрение систем искусственного интеллекта в сферы с недостатком специалистов и большим количеством рутинных операций. Так, в регионе действует система "Поиск", распознающая противоправную информацию в сети. "К нам обратились коллеги из Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, и мы предоставили доступ к этой системе. Готовы предоставить его и нашим зарубежным партнерам", – подчеркнула губернатор. Она добавила, что этом году в округе создан Центр кибербезопасности, который обеспечивает защиту организаций здравоохранения и социальной сферы. Специалистами центра автоматизированы операции по блокировке атаки по IP-адресу, оценке информационного ресурса по уровню защищенности и возможным рискам. Также ведутся работы по созданию рекомендательной системы реагирования на компьютерные атаки на основе генеративных моделей искусственного интеллекта. XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 7 июня. В этом году в центре обсуждения находятся вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. Участие в форуме принимают представители 45 стран и 75 субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20230412/internet-1864829825.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1920x0_80_0_0_cd1d7b6619a2d87ca972204be45b906e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, республика конго, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Технологии, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Конго, Наталья Комарова
В Югре рассказали о применении местных разработок в IT за рубежом

Комарова: созданная в Югре IT-платформа стала базой для цифровизации образования в Конго

© Pixabay / TBIT Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Pixabay / TBIT
Клавиатура компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе IT-платформа стала базой для цифровизации сферы образования в Республике Конго, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на XIV международном IT-форуме в Ханты-Мансийске.
Как отметила Комарова в ходе пленарного заседания "Цифровой многополярный мир. Равные возможности и новые вызовы", по показателю "цифровой зрелости" в образовании у Югры 10 из 10 возможных баллов. Максимальная оценка получена за счет внедрения эксклюзивной информационной платформы "Образование Югры", в которой все процессы обучения – дошкольное, школьное, дополнительное – объединены в единое информационное пространство.
«
"В Югре проживают 1,7 миллиона жителей. Система насчитывает более 636 тысяч пользователей: 241 тысячу обучающихся и 395 тысяч родителей. Платформу используют все школы и детские сады нашего региона. Эта система готова к тиражированию. И такой опыт уже есть. В феврале 2023 года в Демократической Республике Конго стартовал проект по цифровой трансформации сферы образования и созданию платформы "КелАси" с сервисами электронного журнала и электронного дневника, созданных на основе решений, используемых на платформе "Образование Югры", - сказала Комарова.
Глава региона отметила, что в настоящее время в округе ведется активное внедрение систем искусственного интеллекта в сферы с недостатком специалистов и большим количеством рутинных операций. Так, в регионе действует система "Поиск", распознающая противоправную информацию в сети.
«
"К нам обратились коллеги из Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, и мы предоставили доступ к этой системе. Готовы предоставить его и нашим зарубежным партнерам", – подчеркнула губернатор.
Она добавила, что этом году в округе создан Центр кибербезопасности, который обеспечивает защиту организаций здравоохранения и социальной сферы. Специалистами центра автоматизированы операции по блокировке атаки по IP-адресу, оценке информационного ресурса по уровню защищенности и возможным рискам. Также ведутся работы по созданию рекомендательной системы реагирования на компьютерные атаки на основе генеративных моделей искусственного интеллекта.
XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 7 июня. В этом году в центре обсуждения находятся вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. Участие в форуме принимают представители 45 стран и 75 субъектов Российской Федерации.
Сервер - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов
12 апреля, 16:26
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругТехнологииХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округРеспублика КонгоНаталья Комарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала