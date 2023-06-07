https://ria.ru/20230607/yakutiya-1876644992.html

Численность жителей Якутии приблизилась к миллиону человек

Численность жителей Якутии приблизилась к миллиону человек - РИА Новости, 07.06.2023

Численность жителей Якутии приблизилась к миллиону человек

Численность якутян приблизилась к одному миллиону, в настоящее время в республике проживает свыше 999 тысяч человек, заявил на пресс-конференции глава региона... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:35

2023-06-07T10:35

2023-06-07T10:35

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Численность якутян приблизилась к одному миллиону, в настоящее время в республике проживает свыше 999 тысяч человек, заявил на пресс-конференции глава региона Айсен Николаев. "В Якутии на 1 апреля этого года - 999,1 тысячи человек жителей. Мы реально уже почти подошли к миллионному жителю. За первый квартал текущего года родилось больше детей, чем за первый квартал прошлого года. Показатель смертности падает, отмечается естественный прирост населения. И в купе того, что люди не уезжают из Якутии, а больше приезжают, показатели в целом у нас хорошие по демографии. Уверенность в том, что у нас в этом году будет миллионный житель, практически абсолютная", - сказал Николаев. Глава республики отметил, что президент страны Владимир Путин на встрече с ним подчеркнул, что работа глав субъектов РФ оценивается по качеству жизни людей и численности населения. Якутия продолжит поддержку семей и детства. Среди действующих мер - единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал на второго ребенка, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до трех лет, целевой капитал "Дети столетия", который изначально был введен всего на год, но затем продлен еще на пять лет. Семья может направить капитал на газификацию индивидуального жилья. Действует программа льгот на посещение госучреждений культуры и спорта. Для родителей с пятью детьми и больше, это бесплатно. Если 3-4 ребенка в семье, то скидка на каждого составляет 50%. Также ежегодно в регионе свыше 1 тысячи семей льготных категорий получают социальные выплаты на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. "Мы сейчас думаем над новыми предложениями, чтобы молодежь не уезжала, а приезжали высокопрофессиональные специалисты, чтобы Якутия развивалась и шла вперед. Реализуются программы по поддержке материнства и детства", - рассказал Николаев. Кроме того, по его словам, с 2017 года количество жителей в республике выросло почти на 35 тысяч человек. Продолжительность жизни в регионе в прошлом году составила 72,7 года. По демографическим показателям Якутия занимает первое место среди регионов Дальнего Востока и седьмое в Российской Федерации.

https://ria.ru/20230529/semi-1874718303.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

айсен николаев, республика саха (якутия)