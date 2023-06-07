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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы прозвучали в городе Чугуев в Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:47
2023-06-07T22:47
2023-06-07T22:50
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
страна.ua
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Чугуев в Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Она началась в указанных регионах в 22.36 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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чугуев, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Страна.ua, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Издание Страна.ua сообщило о взрывах в Харьковской области, объявлена воздушная тревога