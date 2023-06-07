https://ria.ru/20230607/vybory-1876770368.html

Мосгордума опубликовала постановление о выборах мэра

Мосгордума опубликовала постановление о выборах мэра - РИА Новости, 07.06.2023

Мосгордума опубликовала постановление о выборах мэра

Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:09

2023-06-07T17:09

2023-06-07T17:36

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице.Мосгордума на пленарном заседании в среду приняла постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября.Как ранее отмечал председатель столичного парламента Алексей Шапошников, опубликование данного документа даст официальный старт избирательной кампании. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.По его словам, несмотря на то, что Мосгордума назначила выборы мэра на 10 сентября, Московская городская избирательная комиссия может скорректировать дату проведения выборов, расширив выборы до трех дней, как было в предыдущие годы.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.

https://ria.ru/20230602/moskva-1875701989.html

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московская городская дума, общество