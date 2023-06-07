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ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах - РИА Новости, 07.06.2023
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10:10 07.06.2023 (обновлено: 11:19 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/vybory-1876640543.html
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах - РИА Новости, 07.06.2023
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
Дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:10
2023-06-07T11:19
политика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации &lt;...&gt; Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки", — уточнила она.Так, дистанционное электронное голосование предлагается использовать на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях; на допвыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области; на местных выборах в Чувашии и Томской области, а также на выборах депутата Оренбургского городского совета.Кроме того, ДЭГ может пройти в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, в Пермском и Камчатском краях, а также в Карелии.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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политика, россия, цик рф
Политика, Россия, ЦИК РФ
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах

ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в этом году в 24 субъектах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«
"Поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации <...> Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки", — уточнила она.
Так, дистанционное электронное голосование предлагается использовать на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях; на допвыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области; на местных выборах в Чувашии и Томской области, а также на выборах депутата Оренбургского городского совета.
Кроме того, ДЭГ может пройти в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, в Пермском и Камчатском краях, а также в Карелии.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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