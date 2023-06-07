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ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах - РИА Новости, 07.06.2023
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
Дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:10
2023-06-07T10:10
2023-06-07T11:19
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации <...> Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки", — уточнила она.Так, дистанционное электронное голосование предлагается использовать на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях; на допвыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области; на местных выборах в Чувашии и Томской области, а также на выборах депутата Оренбургского городского совета.Кроме того, ДЭГ может пройти в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, в Пермском и Камчатском краях, а также в Карелии.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230601/onlayn-golosovanie-1875449132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, цик рф
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в этом году в 24 субъектах