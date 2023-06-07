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Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 07.06.2023
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12:09 07.06.2023 (обновлено: 12:12 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/vvp-1876669126.html
Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году
Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 07.06.2023
Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году
Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП РФ, по оценкам экспертов, может вырасти на 1-2% в 2023 году. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:09
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП РФ, по оценкам экспертов, может вырасти на 1-2% в 2023 году.Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля."По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%", - говорится в телеграмме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году

Путин заявил, что ВВП по оценкам экспертов может вырасти на один-два процента в 2023 году

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП РФ, по оценкам экспертов, может вырасти на 1-2% в 2023 году.
Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля.
"По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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