Рейтинг@Mail.ru
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 07.06.2023 (обновлено: 15:53 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/vvp-1876653740.html
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 07.06.2023
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на этот и следующий год, следует из июньского доклада. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:59
2023-06-07T15:53
экономика
россия
оэср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_24b61330d8e724e8f9ce843e9e464b71.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на этот и следующий год, следует из июньского доклада. Теперь организация ждет снижения показателя развития российской экономики в 2023 году на 1,5 процента против ранее ожидавшихся 2,5, а в 2024-м — на 0,4 процента вместо 0,5.Накануне свой прогноз дал Всемирный банк. По его оценке, в этом году ВВП нашей страны снизится в реальном выражении на 0,2 процента, а в 2024-м ожидается рост на 1,2 процента.Минэкономразвития, в свою очередь, предполагает, что в 2023-м рост ВВП составит 1,2 процента, а глава ведомства Максим Решетников в середине мая допустил, что показатель может вырасти даже выше. Центробанк также прогнозирует рост в диапазоне от 0,5 до двух процентов.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_6d5a19fafad78fcb7e317ed14b95a1aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оэср
Экономика, Россия, ОЭСР
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России

ОЭСР улучшила прогноз по российскому ВВП на 2023-2024 годы

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на этот и следующий год, следует из июньского доклада.
Теперь организация ждет снижения показателя развития российской экономики в 2023 году на 1,5 процента против ранее ожидавшихся 2,5, а в 2024-м — на 0,4 процента вместо 0,5.
Накануне свой прогноз дал Всемирный банк. По его оценке, в этом году ВВП нашей страны снизится в реальном выражении на 0,2 процента, а в 2024-м ожидается рост на 1,2 процента.
Минэкономразвития, в свою очередь, предполагает, что в 2023-м рост ВВП составит 1,2 процента, а глава ведомства Максим Решетников в середине мая допустил, что показатель может вырасти даже выше. Центробанк также прогнозирует рост в диапазоне от 0,5 до двух процентов.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияОЭСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала