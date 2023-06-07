https://ria.ru/20230607/vvp-1876653740.html

ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России

ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 07.06.2023

ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на этот и следующий год, следует из июньского доклада. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:59

2023-06-07T10:59

2023-06-07T15:53

экономика

россия

оэср

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на этот и следующий год, следует из июньского доклада. Теперь организация ждет снижения показателя развития российской экономики в 2023 году на 1,5 процента против ранее ожидавшихся 2,5, а в 2024-м — на 0,4 процента вместо 0,5.Накануне свой прогноз дал Всемирный банк. По его оценке, в этом году ВВП нашей страны снизится в реальном выражении на 0,2 процента, а в 2024-м ожидается рост на 1,2 процента.Минэкономразвития, в свою очередь, предполагает, что в 2023-м рост ВВП составит 1,2 процента, а глава ведомства Максим Решетников в середине мая допустил, что показатель может вырасти даже выше. Центробанк также прогнозирует рост в диапазоне от 0,5 до двух процентов.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оэср