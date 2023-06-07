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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 07.06.2023
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19:16 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/vulkan-1876801841.html
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 07.06.2023
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:16
2023-06-07T19:16
гавайи
земля
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает Геологическая служба США (USGS). "Вулкан Килауэа извергается. Около 04.44 утра по местному времени (17.44 мск) 7 июня 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила свечение на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа, которое указывает на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау на территории гавайского национального парка вулканов", - говорится в сообщении службы. Объявлен красный код авиационной опасности. По данным USGS, в настоящее время активное извержение замечено только в кратере Халемаумау, служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов. Последнее извержение вулкана произошло в 2021 году. В начале мая 2018 года после активизации вулкана местные власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек, более 700 домов оказались разрушены.
https://ria.ru/20230605/ebeko-1876145265.html
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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

На Гавайях из-за извержения вулкана Килауэа объявили красный код авиационной опасности

© AP Photo / U.S. Geological SurveyИзвержение вулкана Килауэа на Гавайях
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / U.S. Geological Survey
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает Геологическая служба США (USGS).
"Вулкан Килауэа извергается. Около 04.44 утра по местному времени (17.44 мск) 7 июня 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила свечение на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа, которое указывает на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау на территории гавайского национального парка вулканов", - говорится в сообщении службы.
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Объявлен красный код авиационной опасности.
По данным USGS, в настоящее время активное извержение замечено только в кратере Халемаумау, служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
Последнее извержение вулкана произошло в 2021 году.
В начале мая 2018 года после активизации вулкана местные власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек, более 700 домов оказались разрушены.
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