https://ria.ru/20230607/vulkan-1876801841.html

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 07.06.2023

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:16

2023-06-07T19:16

2023-06-07T19:16

гавайи

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152272/28/1522722862_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dfc7d0ba7985be8b15129ed26fd9c124.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает Геологическая служба США (USGS). "Вулкан Килауэа извергается. Около 04.44 утра по местному времени (17.44 мск) 7 июня 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила свечение на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа, которое указывает на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау на территории гавайского национального парка вулканов", - говорится в сообщении службы. Объявлен красный код авиационной опасности. По данным USGS, в настоящее время активное извержение замечено только в кратере Халемаумау, служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов. Последнее извержение вулкана произошло в 2021 году. В начале мая 2018 года после активизации вулкана местные власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек, более 700 домов оказались разрушены.

https://ria.ru/20230605/ebeko-1876145265.html

https://ria.ru/20230505/vulkan-1869810343.html

гавайи

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гавайи, земля