https://ria.ru/20230607/vsu-1876787189.html

Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас

Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас - РИА Новости, 07.06.2023

Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас

Читателей The New York Times шокировало наличие нацисткой атрибутики у солдат ВСУ. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:04

2023-06-07T18:04

2023-06-07T21:01

в мире

украина

сша

киев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

германия

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читателей The New York Times шокировало наличие нацисткой атрибутики у солдат ВСУ.Американское издание опубликовало статью, в которой признавалось, что на форме украинских военных до сих пор замечают запрещенную символику."Я презираю Владимира Зеленского и западные СМИ <…> за непрерывный шквал лжи и искажение происходящего, а также открытую поддержку фашистских элементов на Украине", — написал один из пользователей."Как далеко мы должны зайти в поддержке страны, которая, помимо всего прочего, коррумпирована и имеет военные подразделения с нацистскими знаками отличия на форме?" — добавил другой комментатор."Широко распространена не только "нацистская символика". Она обычно сопровождается нацистской идеологией", — заметил еще один читатель."Независимая Украина не является жизненно важным интересом США, который был бы достигнут ценой больших затрат с незначительной отдачей", — поделился своим мнением юзер."Оружие для Украины? Еще бы! Что? Вы хотите танки? Конечно! Самолеты? Да, вот они. И военные подрядчики потирают руки. Конгресс поддерживает войну? Конечно, потому что это рабочие места и деньги — много денег. Все дело в них", — подытожил читатель.Автор статьи NYT подчеркнул, что такая политика Киева в отношении этих символов может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки Запада.Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20230606/melnik-1876594735.html

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html

https://ria.ru/20230606/vsu-1876559864.html

украина

сша

киев

германия

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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, германия, владимир зеленский