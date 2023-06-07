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Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 07.06.2023 (обновлено: 21:01 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/vsu-1876787189.html
Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас
Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас - РИА Новости, 07.06.2023
Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас
Читателей The New York Times шокировало наличие нацисткой атрибутики у солдат ВСУ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:04
2023-06-07T21:01
в мире
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читателей The New York Times шокировало наличие нацисткой атрибутики у солдат ВСУ.Американское издание опубликовало статью, в которой признавалось, что на форме украинских военных до сих пор замечают запрещенную символику."Я презираю Владимира Зеленского и западные СМИ &lt;…&gt; за непрерывный шквал лжи и искажение происходящего, а также открытую поддержку фашистских элементов на Украине", — написал один из пользователей."Как далеко мы должны зайти в поддержке страны, которая, помимо всего прочего, коррумпирована и имеет военные подразделения с нацистскими знаками отличия на форме?" — добавил другой комментатор."Широко распространена не только "нацистская символика". Она обычно сопровождается нацистской идеологией", — заметил еще один читатель."Независимая Украина не является жизненно важным интересом США, который был бы достигнут ценой больших затрат с незначительной отдачей", — поделился своим мнением юзер."Оружие для Украины? Еще бы! Что? Вы хотите танки? Конечно! Самолеты? Да, вот они. И военные подрядчики потирают руки. Конгресс поддерживает войну? Конечно, потому что это рабочие места и деньги — много денег. Все дело в них", — подытожил читатель.Автор статьи NYT подчеркнул, что такая политика Киева в отношении этих символов может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки Запада.Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20230606/melnik-1876594735.html
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html
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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, германия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Германия, Владимир Зеленский
Американцы увидели снимки с солдатами ВСУ и пришли в ужас

Читателей NYT шокировало наличие нацисткой символики у солдат ВСУ

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читателей The New York Times шокировало наличие нацисткой атрибутики у солдат ВСУ.
Американское издание опубликовало статью, в которой признавалось, что на форме украинских военных до сих пор замечают запрещенную символику.

В объектив камеры часто попадают бойцы ВСУ, на форменных нашивках которых изображены символы нацистской Германии. На фотографии выше можно увидеть украинского военного с эмблемой "Мертвая голова", которая использовалась дивизией СС.

"Я презираю Владимира Зеленского и западные СМИ <…> за непрерывный шквал лжи и искажение происходящего, а также открытую поддержку фашистских элементов на Украине", — написал один из пользователей.
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"Как далеко мы должны зайти в поддержке страны, которая, помимо всего прочего, коррумпирована и имеет военные подразделения с нацистскими знаками отличия на форме?" — добавил другой комментатор.
"Широко распространена не только "нацистская символика". Она обычно сопровождается нацистской идеологией", — заметил еще один читатель.
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"Независимая Украина не является жизненно важным интересом США, который был бы достигнут ценой больших затрат с незначительной отдачей", — поделился своим мнением юзер.
«
"Оружие для Украины? Еще бы! Что? Вы хотите танки? Конечно! Самолеты? Да, вот они. И военные подрядчики потирают руки. Конгресс поддерживает войну? Конечно, потому что это рабочие места и деньги — много денег. Все дело в них", — подытожил читатель.
Автор статьи NYT подчеркнул, что такая политика Киева в отношении этих символов может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки Запада.
Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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