https://ria.ru/20230607/vstrecha-1876709962.html
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН Педерсеном
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН Педерсеном - РИА Новости, 07.06.2023
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН Педерсеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня проведет встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявила на брифинге в среду РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:33
2023-06-07T14:33
2023-06-07T14:38
в мире
россия
оон
сергей лавров
гейр педерсен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня проведет встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."8 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии господином Педерсеном", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что в ходе встречи планируется продолжить традиционный обмен мнениями по всему комплексу вопросов сирийского урегулирования с упором на задачи по "продвижению, осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН и обеспечению комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам".
https://ria.ru/20230601/siriya-1875667999.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, сергей лавров, гейр педерсен
В мире, Россия, ООН, Сергей Лавров, Гейр Педерсен
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН Педерсеном
Лавров 8 июня встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Педерсеном