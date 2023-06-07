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Медведев заявил, что России не стоит недооценивать противника - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 07.06.2023 (обновлено: 10:22 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/vragi-1876641359.html
Медведев заявил, что России не стоит недооценивать противника
Медведев заявил, что России не стоит недооценивать противника - РИА Новости, 07.06.2023
Медведев заявил, что России не стоит недооценивать противника
России не стоит недооценивать противника: враг и западный мир готовы на всё, чтобы стереть РФ с лица земли, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:13
2023-06-07T10:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. России не стоит недооценивать противника: враг и западный мир готовы на всё, чтобы стереть РФ с лица земли, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ", - написал Медведев.
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безопасность, украина, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что России не стоит недооценивать противника

Медведев: враг и поддерживающий его Запад готовы на все, чтобы стереть Россию с лица Земли

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. России не стоит недооценивать противника: враг и западный мир готовы на всё, чтобы стереть РФ с лица земли, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ", - написал Медведев.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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