https://ria.ru/20230607/vorobev-1876687648.html
Воробьев о развитии региона: чувствуем поддержку и доверие президента РФ
Воробьев о развитии региона: чувствуем поддержку и доверие президента РФ - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев о развитии региона: чувствуем поддержку и доверие президента РФ
Губернатор Подмосковья отметил поддержку и доверие президента России Владимира Путина в реализации проектов по развитию региона. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:24
2023-06-07T13:24
2023-06-07T13:24
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья отметил поддержку и доверие президента России Владимира Путина в реализации проектов по развитию региона. "Мы с первого дня чувствуем поддержку и доверие президента. Всегда находимся в конструктивном диалоге с правительством. Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он отметил, что эти проекты касаются как развития дорог, так и ЖКХ, транспорта, парков. По его словам, предложения Московской области всегда рассматриваются в парламенте и им уделяется внимание.
https://ria.ru/20230607/rabota-1876653211.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья отметил поддержку и доверие президента России Владимира Путина в реализации проектов по развитию региона.
"Мы с первого дня чувствуем поддержку и доверие президента. Всегда находимся в конструктивном диалоге с правительством. Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой", - сказал Воробьев
в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
В Подмосковье текущие проекты импортозамещения создадут 16000 рабочих мест
Он отметил, что эти проекты касаются как развития дорог, так и ЖКХ, транспорта, парков.
По его словам, предложения Московской области всегда рассматриваются в парламенте и им уделяется внимание.