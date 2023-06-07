https://ria.ru/20230607/vorobev-1876687648.html

Воробьев о развитии региона: чувствуем поддержку и доверие президента РФ

Воробьев о развитии региона: чувствуем поддержку и доверие президента РФ - РИА Новости, 07.06.2023

Воробьев о развитии региона: чувствуем поддержку и доверие президента РФ

Губернатор Подмосковья отметил поддержку и доверие президента России Владимира Путина в реализации проектов по развитию региона. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:24

2023-06-07T13:24

2023-06-07T13:24

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья отметил поддержку и доверие президента России Владимира Путина в реализации проектов по развитию региона. "Мы с первого дня чувствуем поддержку и доверие президента. Всегда находимся в конструктивном диалоге с правительством. Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он отметил, что эти проекты касаются как развития дорог, так и ЖКХ, транспорта, парков. По его словам, предложения Московской области всегда рассматриваются в парламенте и им уделяется внимание.

https://ria.ru/20230607/rabota-1876653211.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)