https://ria.ru/20230607/vodokhranilische-1876717750.html

Власти Украины могут взорвать Киевское водохранилище, считают в Крыму

Власти Украины могут взорвать Киевское водохранилище, считают в Крыму - РИА Новости, 07.06.2023

Власти Украины могут взорвать Киевское водохранилище, считают в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что нынешние украинские власти могут пойти на подрыв Киевского... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:59

2023-06-07T14:59

2023-06-07T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир константинов

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что нынешние украинские власти могут пойти на подрыв Киевского водохранилища, когда поймут, что теряют контроль над страной. "Они много раз обвиняли нас, что мы можем взорвать Киевское водохранилище. Так вот мой прогноз, что они сами это сделают, когда поймут, что у них власть уходит из-под ног. Они затопят весь Киев, а сами уедут к местам своего постоянного проживания, а это европейские страны. Их как ветром сдует. Это сценарий, который уже виден", - сказал Константинов. По его словам, действия по подрыву дамбы киевские власти как раз отработали на Каховской ГЭС. Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, украина, владимир константинов, разрушение каховской гэс