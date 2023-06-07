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Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/vodokhranilische-1876666020.html
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 07.06.2023
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища
Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:56
2023-06-07T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. "Сейчас более 30 тысяч кубических метров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению. Естественно, такой объем огромный подмывает непосредственно дамбу", - сказал Леонтьев. Объем Каховского водохранилища, самого большого из Днепровских водохранилищ, составлял около 18 кубических километров. Таким образом, при сохранении текущей скорости сброса искусственное озеро обмелеет примерно за неделю. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
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происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Новая Каховка
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища

Леонтьев: от 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.
«
"Сейчас более 30 тысяч кубических метров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению. Естественно, такой объем огромный подмывает непосредственно дамбу", - сказал Леонтьев.
Объем Каховского водохранилища, самого большого из Днепровских водохранилищ, составлял около 18 кубических километров. Таким образом, при сохранении текущей скорости сброса искусственное озеро обмелеет примерно за неделю.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСНовая Каховка
 
 
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