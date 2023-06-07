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Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища

Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 07.06.2023

Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища

Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:56

2023-06-07T11:56

2023-06-07T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. "Сейчас более 30 тысяч кубических метров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению. Естественно, такой объем огромный подмывает непосредственно дамбу", - сказал Леонтьев. Объем Каховского водохранилища, самого большого из Днепровских водохранилищ, составлял около 18 кубических километров. Таким образом, при сохранении текущей скорости сброса искусственное озеро обмелеет примерно за неделю. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.

новая каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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