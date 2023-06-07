https://ria.ru/20230607/vodokhranilische-1876666020.html
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 07.06.2023
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища
Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:56
2023-06-07T11:56
2023-06-07T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_262:0:1465:677_1920x0_80_0_0_5e3288d71584cb48f451d33686a6d368.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению, продолжая подмывать тело дамбы, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. "Сейчас более 30 тысяч кубических метров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению. Естественно, такой объем огромный подмывает непосредственно дамбу", - сказал Леонтьев. Объем Каховского водохранилища, самого большого из Днепровских водохранилищ, составлял около 18 кубических километров. Таким образом, при сохранении текущей скорости сброса искусственное озеро обмелеет примерно за неделю. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_403:0:1598:896_1920x0_80_0_0_f0f27ed48ed199bcb1708a75f30df33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Новая Каховка
Власти рассказали о масштабах сброса воды из Каховского водохранилища
Леонтьев: от 30 тысяч кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища