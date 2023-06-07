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Власти заявили о снижении уровня Каховского водохранилища на 3,5 метра - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:44 07.06.2023
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Власти заявили о снижении уровня Каховского водохранилища на 3,5 метра
Власти заявили о снижении уровня Каховского водохранилища на 3,5 метра - РИА Новости, 07.06.2023
Власти заявили о снижении уровня Каховского водохранилища на 3,5 метра
Более чем на 3,5 метра понизился уровень Каховского водохранилища после разрушения ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:44
2023-06-07T09:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
энергодар
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более чем на 3,5 метра понизился уровень Каховского водохранилища после разрушения ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".. "Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра - в районах ближе к Энергодару, ближе к Запорожской области ", - сказал Сальдо.
херсонская область
запорожская область
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херсонская область , запорожская область, энергодар, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Энергодар, Владимир Сальдо, Происшествия
Власти заявили о снижении уровня Каховского водохранилища на 3,5 метра

Сальдо заявил о снижении на 3,5 метра уровня Каховского водохранилища в районе Энергодара

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более чем на 3,5 метра понизился уровень Каховского водохранилища после разрушения ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live"..
«
"Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра - в районах ближе к Энергодару, ближе к Запорожской области ", - сказал Сальдо.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьЭнергодарВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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