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Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"

Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 07.06.2023

Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"

Москва призывает Токио к большей прозрачности в отношении действий по сбросу радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:57

2023-06-07T16:57

2023-06-07T16:57

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токио

мария захарова

аэс "фукусима"

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва призывает Токио к большей прозрачности в отношении действий по сбросу радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу", – сказала Захарова на брифинге, комментируя решение Японии сбросить разбавленную радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в океан. Она отметила, что Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР по поводу сброса радиоактивной воды, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.

https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html

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в мире, россия, япония, токио, мария захарова, аэс "фукусима"