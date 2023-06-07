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Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 07.06.2023
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16:57 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/voda-1876764968.html
Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"
Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 07.06.2023
Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"
Москва призывает Токио к большей прозрачности в отношении действий по сбросу радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:57
2023-06-07T16:57
в мире
россия
япония
токио
мария захарова
аэс "фукусима"
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва призывает Токио к большей прозрачности в отношении действий по сбросу радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу", – сказала Захарова на брифинге, комментируя решение Японии сбросить разбавленную радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в океан. Она отметила, что Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР по поводу сброса радиоактивной воды, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.
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в мире, россия, япония, токио, мария захарова, аэс "фукусима"
В мире, Россия, Япония, Токио, Мария Захарова, АЭС "Фукусима"
Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"

Захарова призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с АЭС "Фукусима" в океан

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва призывает Токио к большей прозрачности в отношении действий по сбросу радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу", – сказала Захарова на брифинге, комментируя решение Японии сбросить разбавленную радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в океан.
Она отметила, что Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР по поводу сброса радиоактивной воды, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.
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В миреРоссияЯпонияТокиоМария ЗахароваАЭС "Фукусима"
 
 
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