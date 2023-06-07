Рейтинг@Mail.ru
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/voda-1876717952.html
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду - РИА Новости, 07.06.2023
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду
Пробы воды на затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях будут отбирать ежедневно, чтобы контролировать динамику изменения ее качества, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:01
2023-06-07T15:01
жкх
украина
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
здоровье - общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678649_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6810529157cb9c3a2965a4efd4aa2ae3.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пробы воды на затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях будут отбирать ежедневно, чтобы контролировать динамику изменения ее качества, сообщил в интервью глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Мы провели уже химический анализ воды из основного источника водозабора, результаты бактериологического анализа еще ждем. Химический анализ показал полную пригодность, поэтому Новая Каховка с водой. Мы взяли пробы и из всех артезианских скважин и надеемся в ближайшее время получить результаты". - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, поскольку сельское хозяйство при Украине не развивалось, скотомогильников в результате затопления удалось избежать. Не попали в зону затопления и свалки бытовых отходов. "Поэтому мы надеемся, что скоро получим чистую воду и обеспечим ею людей. У нас существует превосходная лаборатория в городе, поэтому возможности такие есть, и отбор проб осуществляется ежедневно. Мы контролируем динамику изменения качества воды", - заверил чиновник. Сейчас в подтопленные населенные пункты доставляется бутилированная вода.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
украина
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678649_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_81450fd0881a7b62ea8c5a11edb5e233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, украина, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), здоровье - общество, происшествия
ЖКХ, Украина, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Здоровье - Общество, Происшествия
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду

В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах воду будут проверять ежедневно

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пробы воды на затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях будут отбирать ежедневно, чтобы контролировать динамику изменения ее качества, сообщил в интервью глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Мы провели уже химический анализ воды из основного источника водозабора, результаты бактериологического анализа еще ждем. Химический анализ показал полную пригодность, поэтому Новая Каховка с водой. Мы взяли пробы и из всех артезианских скважин и надеемся в ближайшее время получить результаты". - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, поскольку сельское хозяйство при Украине не развивалось, скотомогильников в результате затопления удалось избежать. Не попали в зону затопления и свалки бытовых отходов.
"Поэтому мы надеемся, что скоро получим чистую воду и обеспечим ею людей. У нас существует превосходная лаборатория в городе, поэтому возможности такие есть, и отбор проб осуществляется ежедневно. Мы контролируем динамику изменения качества воды", - заверил чиновник.
Сейчас в подтопленные населенные пункты доставляется бутилированная вода.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
 
ЖКХУкраинаНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Здоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала