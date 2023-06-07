https://ria.ru/20230607/voda-1876717952.html

В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду

В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду - РИА Новости, 07.06.2023

В затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут проверять воду

Пробы воды на затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях будут отбирать ежедневно, чтобы контролировать динамику изменения ее качества, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:01

2023-06-07T15:01

2023-06-07T15:01

жкх

украина

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

здоровье - общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678649_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6810529157cb9c3a2965a4efd4aa2ae3.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пробы воды на затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях будут отбирать ежедневно, чтобы контролировать динамику изменения ее качества, сообщил в интервью глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Мы провели уже химический анализ воды из основного источника водозабора, результаты бактериологического анализа еще ждем. Химический анализ показал полную пригодность, поэтому Новая Каховка с водой. Мы взяли пробы и из всех артезианских скважин и надеемся в ближайшее время получить результаты". - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, поскольку сельское хозяйство при Украине не развивалось, скотомогильников в результате затопления удалось избежать. Не попали в зону затопления и свалки бытовых отходов. "Поэтому мы надеемся, что скоро получим чистую воду и обеспечим ею людей. У нас существует превосходная лаборатория в городе, поэтому возможности такие есть, и отбор проб осуществляется ежедневно. Мы контролируем динамику изменения качества воды", - заверил чиновник. Сейчас в подтопленные населенные пункты доставляется бутилированная вода.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

украина

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, украина, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), здоровье - общество, происшествия