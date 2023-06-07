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Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров - РИА Новости, 07.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:31
2023-06-07T08:31
2023-06-07T08:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."По состоянию на шесть часов утра вода упала на 350 миллиметров (35 сантиметров), это позитивно", - сказал он.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Затопленная Новая Каховка
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
2023-06-07T08:31
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
2023-06-07T08:31
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PT0M48S
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о понижении уровня воды к 6:00 утра на 35 сантиметров