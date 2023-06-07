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Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 07.06.2023 (обновлено: 08:34 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/voda-1876622599.html
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров - РИА Новости, 07.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:31
2023-06-07T08:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."По состоянию на шесть часов утра вода упала на 350 миллиметров (35 сантиметров), это позитивно", - сказал он.
новая каховка
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Ольга Фомченкова
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Затопленная Новая Каховка
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
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новая каховка, происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир леонтьев (новая каховка), видео
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
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Уровень воды в Новой Каховке понизился за ночь на 35 сантиметров

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о понижении уровня воды к 6:00 утра на 35 сантиметров

Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«
"По состоянию на шесть часов утра вода упала на 350 миллиметров (35 сантиметров), это позитивно", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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