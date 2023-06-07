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Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 07.06.2023
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Шоубиз
 
14:34 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/vinokur-1876710286.html
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 07.06.2023
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"
Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:34
2023-06-07T14:34
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь. "Для меня большая честь, что государство в лице нашего президента высоко оценило мой труд. И особенно в моем жанре это очень почетно получить такую высочайшую награду. Будем работать дальше. Молодость свое берет: 75 – это не предел", – сказал Винокур. Шестого июня юморист указом президента России был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры.
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владимир винокур, россия, новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Владимир Винокур, Россия, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"

Винокур заявил, что для него "большая честь" получить орден "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ В. Путин встретился со своими доверенными лицами
Кандидат в президенты РФ В. Путин встретился со своими доверенными лицами - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь.
«
"Для меня большая честь, что государство в лице нашего президента высоко оценило мой труд. И особенно в моем жанре это очень почетно получить такую высочайшую награду. Будем работать дальше. Молодость свое берет: 75 – это не предел", – сказал Винокур.
Шестого июня юморист указом президента России был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры.
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