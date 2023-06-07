https://ria.ru/20230607/vinokur-1876710286.html

Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"

Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 07.06.2023

Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"

Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:34

2023-06-07T14:34

2023-06-07T14:34

шоубиз

владимир винокур

россия

новости культуры

новости шоу-бизнеса

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803837_0:27:2858:1635_1920x0_80_0_0_8c5a8556a82ac41c65c1afbfaaae0af0.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь. "Для меня большая честь, что государство в лице нашего президента высоко оценило мой труд. И особенно в моем жанре это очень почетно получить такую высочайшую награду. Будем работать дальше. Молодость свое берет: 75 – это не предел", – сказал Винокур. Шестого июня юморист указом президента России был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры.

https://ria.ru/20230525/kipelov-1874067784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

владимир винокур, россия, новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости