https://ria.ru/20230607/vinokur-1876710286.html
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 07.06.2023
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"
Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:34
2023-06-07T14:34
2023-06-07T14:34
шоубиз
владимир винокур
россия
новости культуры
новости шоу-бизнеса
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803837_0:27:2858:1635_1920x0_80_0_0_8c5a8556a82ac41c65c1afbfaaae0af0.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Юморист Владимир Винокур, получивший орден "За заслуги перед Отечеством", заявил РИА Новости, что для него это большая честь. "Для меня большая честь, что государство в лице нашего президента высоко оценило мой труд. И особенно в моем жанре это очень почетно получить такую высочайшую награду. Будем работать дальше. Молодость свое берет: 75 – это не предел", – сказал Винокур. Шестого июня юморист указом президента России был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры.
https://ria.ru/20230525/kipelov-1874067784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5abb4045f2b18d529af0b7cecae2f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир винокур, россия, новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Владимир Винокур, Россия, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Винокур отреагировал на присвоение ему ордена "За заслуги перед Отечеством"
Винокур заявил, что для него "большая честь" получить орден "За заслуги перед Отечеством"