https://ria.ru/20230607/vatikan-1876778710.html
Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине
Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине
Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи показал себя как успешный переговорщик, способный отделять гуманитарные вопросы от... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:36
2023-06-07T17:36
2023-06-07T17:36
религия
москва
украина
ватикан
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_699dc1ff0b2988403c204d7d24670483.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи показал себя как успешный переговорщик, способный отделять гуманитарные вопросы от вопросов экономики и безопасности, что внушает оптимизм на возможных переговорах в Москве по украинской тематике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". Дальнейшие шаги кардинал должен обсудить с папой Франциском. Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится."С 1990 года Маттео Дзуппи был одним из посредников в мирном урегулировании в африканском Мозамбике, которое завершилось полным успехом и прекращением боевых действий. Дзуппи умеет "делить" не только безопасность и гуманитарную проблематику (прежде всего, это судьбы детей, о чем он говорил в Киеве), но и ресурсы, экономические интересы. В Мозамбике были подпольные алмазы и явные полезные ископаемые, сельскохозяйственная продукция, тут – тоже: газ в трубопроводах, зерно и аммиак, уголь, экономические санкции. Это вызывает сдержанный оптимизм", - сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Однако, говоря о перспективе перемирия, эксперт отметил, что "в России, и особенно Украине, существует огромное неприятие мирного варианта выхода из конфликта среди широких масс граждан". По его мнению, исходя из формата общения в Киеве "логично ожидать встречи Дзуппи с людьми уровня Николая Патрушева и Сергея Кириенко, не исключено, что с президентом Владимиром Путиным".Возможная же встреча кардинала с представителями РПЦ была бы "не основным направлением" визита, а контакт с патриархом Кириллом и вовсе может "отяготить и задержать продвижение к миру из-за той репутации, которая сложилась у патриарха на Западе", считает Игнатенко. Он добавил, что на данном этапе "органично выглядела бы молитва кардинала в Москве, где можно посетить верных Католической церкви"."В перспективе расширения урегулирования, конечно, логично привлечь РПЦ к обсуждению межхристианских вопросов в Украине и той же Африке. Встреча же папы и патриарха не видится сейчас актуальной, пока не решен огромный ворох проблем вокруг Украины", - полагает президент Института религии и политики.ДИПЛОМАТИЯ МАЛЫХ ШАГОВПо словам заместителя директора Института Европы РАН Романа Лункина, "дипломатия малых шагов", которую использует Ватикан, "вполне работает"."Стоит ожидать визита Дзуппи в Москву в ближайшее время – дистанция между встречами в Киеве и в Москве не может быть долгой по дипломатическим соображениям. Первой и открытой темой миссии Дзуппи является гуманитарная помощь, прежде всего детям, обсуждение возможностей для церковных и общественных организаций в этой сфере. Думаю, что в непубличном формате будет обсуждаться возможность совместных встреч дипломатов, политиков, чиновников в Риме, к примеру, на территории Ватикана или в штаб-квартире Общины св. Эгидия в Трастевере, где и проходили многие мирные переговоры враждующих сторон из разных стран мира", - сказал Лункин.По его мнению, Дзуппи является фигурой "наиболее подходящей для прощупывания почвы для мирных переговоров", он как глава Итальянской конференции епископов принимает участие в деятельности Общины св. Эгидия, которая участвовала в успешных переговорах в Мозамбике в 1992 году."Но стоит учитывать, что первая встреча с политиками этой страны у представителей общины состоялась в 1977 году, то есть потребовалось без малого 15 лет для прекращения кровопролития. Однако церковная стратегия малых шагов к миру с участием епископата и дипломатов вполне работает", - считает ученый.ОСТРОВКИ ПЕРЕМИРИЙЛункин предположил, что в ближайшие месяцы возможны гуманитарные встречи в Ватикане по Украине "для обмена пленными (Зеленский сам просил Дзуппи посодействовать этому), для помощи старикам и детям, всех пострадавшим теперь уже и от катастрофы в итоге разрушения Каховской ГЭС, а это десятки тысяч людей"."Вторым треком могут идти неформальные экспертные встречи, к примеру, ученых - украинцев и русских, представителей РПЦ и Ватикана. Политическое урегулирование противостояния пока что не просматривается ни с одной из сторон, а это означает, что в обозримое время мы сможем увидеть не перемирие, а лишь некоторые островки перемирий ради спасения мирных жителей и помощи пленным", - сказал эксперт.Эксперт также отметил, что для встречи в Москве кардинала с патриархом Кириллом "нет никаких препятствий", ведь, в отличие от Украины, в Москве нет репрессий против верующих, а РПЦ готова к участию в миротворческом процессе – "обсуждаться эта проблематика может на уровне патриарха Кирилла и главы ОВЦС митрополита Антония", - считает представитель Института Европы РАН.Обсуждение же второй встречи папы Франциска с патриархом Кириллом в повестке визита кардинала Дзуппи маловероятна, добавил Лункин."Когда хоть что-то сдвинется с мертвой точки, вторым треком может начаться обсуждение будущей встречи папы и патриарха, которая, совершенно очевидно, будет посвящена украинскому кризису, мировому экономическому и политической кризису, последовавшему за СВО и санкционной политикой, а также новому прочтению проблемы ядерного разоружения в мире, контроля над вооружениями и европейской безопасности, в частности. Известно, что папа Франциск вообще выступает за полный отказ от ядерного оружия, а в 2022 году обвинил страны Запада в тушении пожара огнем и в гонке вооружений", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876171314.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230526/frantsisk-ukraina-1874473733.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230605/vatikan-1876189579.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230520/missiya-1873163401.html
москва
украина
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c8b10ca79ba43018cd2c5731e61f3235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, ватикан, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, российская академия наук, отдел внешних церковных связей московского патриархата, религия
Религия, Москва, Украина, Ватикан, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Российская академия наук, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Религия
Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине
Эксперты назвали папского посланника по урегулированию на Украине успешным переговорщиком
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи показал себя как успешный переговорщик, способный отделять гуманитарные вопросы от вопросов экономики и безопасности, что внушает оптимизм на возможных переговорах в Москве по украинской тематике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев
в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". Дальнейшие шаги кардинал должен обсудить с папой Франциском
. Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России
архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.
"С 1990 года Маттео Дзуппи был одним из посредников в мирном урегулировании в африканском Мозамбике
, которое завершилось полным успехом и прекращением боевых действий. Дзуппи умеет "делить" не только безопасность и гуманитарную проблематику (прежде всего, это судьбы детей, о чем он говорил в Киеве), но и ресурсы, экономические интересы. В Мозамбике были подпольные алмазы и явные полезные ископаемые, сельскохозяйственная продукция, тут – тоже: газ в трубопроводах, зерно и аммиак, уголь, экономические санкции. Это вызывает сдержанный оптимизм", - сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Однако, говоря о перспективе перемирия, эксперт отметил, что "в России, и особенно Украине, существует огромное неприятие мирного варианта выхода из конфликта среди широких масс граждан". По его мнению, исходя из формата общения в Киеве "логично ожидать встречи Дзуппи с людьми уровня Николая Патрушева и Сергея Кириенко
, не исключено, что с президентом Владимиром Путиным
".
Возможная же встреча кардинала с представителями РПЦ
была бы "не основным направлением" визита, а контакт с патриархом Кириллом и вовсе может "отяготить и задержать продвижение к миру из-за той репутации, которая сложилась у патриарха на Западе", считает Игнатенко. Он добавил, что на данном этапе "органично выглядела бы молитва кардинала в Москве, где можно посетить верных Католической церкви".
Посланник папы римского посетит в июне Киев
"В перспективе расширения урегулирования, конечно, логично привлечь РПЦ к обсуждению межхристианских вопросов в Украине и той же Африке
. Встреча же папы и патриарха не видится сейчас актуальной, пока не решен огромный ворох проблем вокруг Украины", - полагает президент Института религии и политики.
По словам заместителя директора Института Европы РАН
Романа Лункина, "дипломатия малых шагов", которую использует Ватикан, "вполне работает".
"Стоит ожидать визита Дзуппи в Москву в ближайшее время – дистанция между встречами в Киеве и в Москве не может быть долгой по дипломатическим соображениям. Первой и открытой темой миссии Дзуппи является гуманитарная помощь, прежде всего детям, обсуждение возможностей для церковных и общественных организаций в этой сфере. Думаю, что в непубличном формате будет обсуждаться возможность совместных встреч дипломатов, политиков, чиновников в Риме
, к примеру, на территории Ватикана или в штаб-квартире Общины св. Эгидия в Трастевере, где и проходили многие мирные переговоры враждующих сторон из разных стран мира", - сказал Лункин.
"В тот день, когда..." Папа римский об условии установления мира на Украине
По его мнению, Дзуппи является фигурой "наиболее подходящей для прощупывания почвы для мирных переговоров", он как глава Итальянской конференции епископов принимает участие в деятельности Общины св. Эгидия, которая участвовала в успешных переговорах в Мозамбике в 1992 году.
"Но стоит учитывать, что первая встреча с политиками этой страны у представителей общины состоялась в 1977 году, то есть потребовалось без малого 15 лет для прекращения кровопролития. Однако церковная стратегия малых шагов к миру с участием епископата и дипломатов вполне работает", - считает ученый.
Лункин предположил, что в ближайшие месяцы возможны гуманитарные встречи в Ватикане по Украине "для обмена пленными (Зеленский сам просил Дзуппи посодействовать этому), для помощи старикам и детям, всех пострадавшим теперь уже и от катастрофы в итоге разрушения Каховской ГЭС, а это десятки тысяч людей".
"Все окутано тайной". Ватикан направил посланника в Киев и Москву
"Вторым треком могут идти неформальные экспертные встречи, к примеру, ученых - украинцев и русских, представителей РПЦ и Ватикана. Политическое урегулирование противостояния пока что не просматривается ни с одной из сторон, а это означает, что в обозримое время мы сможем увидеть не перемирие, а лишь некоторые островки перемирий ради спасения мирных жителей и помощи пленным", - сказал эксперт.
Эксперт также отметил, что для встречи в Москве кардинала с патриархом Кириллом "нет никаких препятствий", ведь, в отличие от Украины, в Москве нет репрессий против верующих, а РПЦ готова к участию в миротворческом процессе – "обсуждаться эта проблематика может на уровне патриарха Кирилла и главы ОВЦС
митрополита Антония", - считает представитель Института Европы РАН.
Обсуждение же второй встречи папы Франциска с патриархом Кириллом в повестке визита кардинала Дзуппи маловероятна, добавил Лункин.
"Когда хоть что-то сдвинется с мертвой точки, вторым треком может начаться обсуждение будущей встречи папы и патриарха, которая, совершенно очевидно, будет посвящена украинскому кризису, мировому экономическому и политической кризису, последовавшему за СВО и санкционной политикой, а также новому прочтению проблемы ядерного разоружения в мире, контроля над вооружениями и европейской безопасности, в частности. Известно, что папа Франциск вообще выступает за полный отказ от ядерного оружия, а в 2022 году обвинил страны Запада в тушении пожара огнем и в гонке вооружений", - заключил собеседник агентства.
Папа римский назначил главу мирной миссии по Украине