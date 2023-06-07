https://ria.ru/20230607/vatikan-1876778710.html

Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине

Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине - РИА Новости, 07.06.2023

Эксперты рассказали о новом переговорщике Ватикана по Украине

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи показал себя как успешный переговорщик, способный отделять гуманитарные вопросы от... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:36

2023-06-07T17:36

2023-06-07T17:36

религия

москва

украина

ватикан

маттео дзуппи

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

российская академия наук

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи показал себя как успешный переговорщик, способный отделять гуманитарные вопросы от вопросов экономики и безопасности, что внушает оптимизм на возможных переговорах в Москве по украинской тематике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". Дальнейшие шаги кардинал должен обсудить с папой Франциском. Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится."С 1990 года Маттео Дзуппи был одним из посредников в мирном урегулировании в африканском Мозамбике, которое завершилось полным успехом и прекращением боевых действий. Дзуппи умеет "делить" не только безопасность и гуманитарную проблематику (прежде всего, это судьбы детей, о чем он говорил в Киеве), но и ресурсы, экономические интересы. В Мозамбике были подпольные алмазы и явные полезные ископаемые, сельскохозяйственная продукция, тут – тоже: газ в трубопроводах, зерно и аммиак, уголь, экономические санкции. Это вызывает сдержанный оптимизм", - сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Однако, говоря о перспективе перемирия, эксперт отметил, что "в России, и особенно Украине, существует огромное неприятие мирного варианта выхода из конфликта среди широких масс граждан". По его мнению, исходя из формата общения в Киеве "логично ожидать встречи Дзуппи с людьми уровня Николая Патрушева и Сергея Кириенко, не исключено, что с президентом Владимиром Путиным".Возможная же встреча кардинала с представителями РПЦ была бы "не основным направлением" визита, а контакт с патриархом Кириллом и вовсе может "отяготить и задержать продвижение к миру из-за той репутации, которая сложилась у патриарха на Западе", считает Игнатенко. Он добавил, что на данном этапе "органично выглядела бы молитва кардинала в Москве, где можно посетить верных Католической церкви"."В перспективе расширения урегулирования, конечно, логично привлечь РПЦ к обсуждению межхристианских вопросов в Украине и той же Африке. Встреча же папы и патриарха не видится сейчас актуальной, пока не решен огромный ворох проблем вокруг Украины", - полагает президент Института религии и политики.ДИПЛОМАТИЯ МАЛЫХ ШАГОВПо словам заместителя директора Института Европы РАН Романа Лункина, "дипломатия малых шагов", которую использует Ватикан, "вполне работает"."Стоит ожидать визита Дзуппи в Москву в ближайшее время – дистанция между встречами в Киеве и в Москве не может быть долгой по дипломатическим соображениям. Первой и открытой темой миссии Дзуппи является гуманитарная помощь, прежде всего детям, обсуждение возможностей для церковных и общественных организаций в этой сфере. Думаю, что в непубличном формате будет обсуждаться возможность совместных встреч дипломатов, политиков, чиновников в Риме, к примеру, на территории Ватикана или в штаб-квартире Общины св. Эгидия в Трастевере, где и проходили многие мирные переговоры враждующих сторон из разных стран мира", - сказал Лункин.По его мнению, Дзуппи является фигурой "наиболее подходящей для прощупывания почвы для мирных переговоров", он как глава Итальянской конференции епископов принимает участие в деятельности Общины св. Эгидия, которая участвовала в успешных переговорах в Мозамбике в 1992 году."Но стоит учитывать, что первая встреча с политиками этой страны у представителей общины состоялась в 1977 году, то есть потребовалось без малого 15 лет для прекращения кровопролития. Однако церковная стратегия малых шагов к миру с участием епископата и дипломатов вполне работает", - считает ученый.ОСТРОВКИ ПЕРЕМИРИЙЛункин предположил, что в ближайшие месяцы возможны гуманитарные встречи в Ватикане по Украине "для обмена пленными (Зеленский сам просил Дзуппи посодействовать этому), для помощи старикам и детям, всех пострадавшим теперь уже и от катастрофы в итоге разрушения Каховской ГЭС, а это десятки тысяч людей"."Вторым треком могут идти неформальные экспертные встречи, к примеру, ученых - украинцев и русских, представителей РПЦ и Ватикана. Политическое урегулирование противостояния пока что не просматривается ни с одной из сторон, а это означает, что в обозримое время мы сможем увидеть не перемирие, а лишь некоторые островки перемирий ради спасения мирных жителей и помощи пленным", - сказал эксперт.Эксперт также отметил, что для встречи в Москве кардинала с патриархом Кириллом "нет никаких препятствий", ведь, в отличие от Украины, в Москве нет репрессий против верующих, а РПЦ готова к участию в миротворческом процессе – "обсуждаться эта проблематика может на уровне патриарха Кирилла и главы ОВЦС митрополита Антония", - считает представитель Института Европы РАН.Обсуждение же второй встречи папы Франциска с патриархом Кириллом в повестке визита кардинала Дзуппи маловероятна, добавил Лункин."Когда хоть что-то сдвинется с мертвой точки, вторым треком может начаться обсуждение будущей встречи папы и патриарха, которая, совершенно очевидно, будет посвящена украинскому кризису, мировому экономическому и политической кризису, последовавшему за СВО и санкционной политикой, а также новому прочтению проблемы ядерного разоружения в мире, контроля над вооружениями и европейской безопасности, в частности. Известно, что папа Франциск вообще выступает за полный отказ от ядерного оружия, а в 2022 году обвинил страны Запада в тушении пожара огнем и в гонке вооружений", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876171314.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/frantsisk-ukraina-1874473733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230605/vatikan-1876189579.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230520/missiya-1873163401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, украина, ватикан, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, российская академия наук, отдел внешних церковных связей московского патриархата, религия