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Черниговские депутаты призвали запретить УПЦ на Украине, пишут СМИ
Черниговские депутаты призвали запретить УПЦ на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2023
Черниговские депутаты призвали запретить УПЦ на Украине, пишут СМИ
Депутаты Черниговского совета обратились к властям Украины по поводу запрета на территории страны деятельности канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:00
2023-06-07T00:00
2023-06-07T00:00
религия
украина
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Черниговского совета обратились к властям Украины по поводу запрета на территории страны деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), пишет украинское агентство УНИАН. В обращении, которое цитирует агентство, УПЦ обвиняют в "коллаборации", "распространении нарративов врага" и "содействии вражде среди украинцев". Депутат Черниговского облсовета Юлия Заика заявила агентству, что запрет УПЦ на Украине - это якобы "вопрос распространения коллаборации". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, ситуация вокруг упц, московский патриархат
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Московский Патриархат
Черниговские депутаты призвали запретить УПЦ на Украине, пишут СМИ
УНИАН: депутаты Черниговского совета призвали запретить УПЦ на Украине