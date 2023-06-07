Рейтинг@Mail.ru
Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html
Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря
Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря - РИА Новости, 07.06.2023
Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря
России в ходе спецоперации важно продвинуться как можно дальше, чтобы отсечь Украину от Черного моря и ликвидировать постоянную угрозу для России и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:12
2023-06-07T16:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
госдума рф
константин затулин
украина
черное море
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857940763_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_485395183a76098ee7925720f651aa3f.jpg
ЛИВАДИЯ (Ялта, Крым), 7 июн - РИА Новости. России в ходе спецоперации важно продвинуться как можно дальше, чтобы отсечь Украину от Черного моря и ликвидировать постоянную угрозу для России и непризнанного Приднестровья, считает депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "Проблема состоит в том, что прекращение огня и заморозка, как говорят, этого конфликта, во-первых, не принесет нам окончательного мира. А во-вторых, и это абсолютно очевидно, никто с нами не подпишет соглашение в Ялте или Потсдаме, соглашение, в котором признает даже то, что Крым является очевидным по итогам крымской весны русским регионом, не говоря уже о Донецке, Луганске, Херсонской и Запорожской областях. То, что касается остановки военных действий, это произойдет рано или поздно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше", - сказал Затулин в ходе заседания Ливадийского клуба "Русский мир на переломе". Депутат отметил, что важно взять под контроль причерноморские области Украины, которые исторически являются российскими территориями. "Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря – а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа – всех российских берегов (в регионе). Это постоянное беспокойство для ЧФ, для вооруженных сил, попытки провокаций", - сказал Затулин. По его мнению, если не отсечь Украину от Черного моря, то следующим актом будет попытка уничтожить Приднестровье как "пророссийский анклав".
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876655019.html
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873167629.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857940763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeb79b79cef368bc4c580b599516b978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, госдума рф, константин затулин, украина, черное море, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Госдума РФ, Константин Затулин, Украина, Черное море, Ситуация в ДНР и ЛНР
Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря

Депутат Затулин: России для ликвидации угрозы необходимо отсечь Украину от Черного моря

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин
Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИВАДИЯ (Ялта, Крым), 7 июн - РИА Новости. России в ходе спецоперации важно продвинуться как можно дальше, чтобы отсечь Украину от Черного моря и ликвидировать постоянную угрозу для России и непризнанного Приднестровья, считает депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Проблема состоит в том, что прекращение огня и заморозка, как говорят, этого конфликта, во-первых, не принесет нам окончательного мира. А во-вторых, и это абсолютно очевидно, никто с нами не подпишет соглашение в Ялте или Потсдаме, соглашение, в котором признает даже то, что Крым является очевидным по итогам крымской весны русским регионом, не говоря уже о Донецке, Луганске, Херсонской и Запорожской областях. То, что касается остановки военных действий, это произойдет рано или поздно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше", - сказал Затулин в ходе заседания Ливадийского клуба "Русский мир на переломе".
Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Вчера, 11:03
Депутат отметил, что важно взять под контроль причерноморские области Украины, которые исторически являются российскими территориями.
"Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря – а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа – всех российских берегов (в регионе). Это постоянное беспокойство для ЧФ, для вооруженных сил, попытки провокаций", - сказал Затулин.
По его мнению, если не отсечь Украину от Черного моря, то следующим актом будет попытка уничтожить Приднестровье как "пророссийский анклав".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России
20 мая, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияГосдума РФКонстантин ЗатулинУкраинаЧерное мореСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала