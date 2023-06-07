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В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 07.06.2023 (обновлено: 15:31 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876727002.html
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине
Москва приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:20
2023-06-07T15:31
специальная военная операция на украине
китай
украина
россия
москва
пекин
мария захарова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса, конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе", – сказала Захарова на брифинге.
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китай
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китай, украина, россия, москва, пекин, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, Россия, Москва, Пекин, Мария Захарова
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине

Захарова: Россия приветствует готовность Китая помочь в урегулировании ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса, конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе", – сказала Захарова на брифинге.
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной
20 мая, 10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайУкраинаРоссияМоскваПекинМария Захарова
 
 
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