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В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине
Москва приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:20
2023-06-07T15:20
2023-06-07T15:31
специальная военная операция на украине
китай
украина
россия
москва
пекин
мария захарова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса, конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе", – сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
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китай, украина, россия, москва, пекин, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, Россия, Москва, Пекин, Мария Захарова
В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине
Захарова: Россия приветствует готовность Китая помочь в урегулировании ситуации на Украине