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В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления - РИА Новости, 07.06.2023
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15:14 07.06.2023 (обновлено: 20:45 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления
В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления - РИА Новости, 07.06.2023
В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления
Киеву необходимо оправдать ожидания западных покровителей от украинского контрнаступления, иначе его лишат поддержки, пишет Newsweek. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:14
2023-06-07T20:45
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Киеву необходимо оправдать ожидания западных покровителей от украинского контрнаступления, иначе его лишат поддержки, пишет Newsweek."Ставка контрнаступления для Украины заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет приносят свои плоды. Провал Киева даст больше возможностей для западных критиков помощи ВСУ, особенно на различных выборах в Европе и США", — заявил Newsweek профессор политологии Уильям Рено.Неудачное контрнаступление, вероятно, приведет к тому, что некоторые государства на Западе захотят отказаться от поддержки Украины. Они будут утверждать, что Киеву пора приспособиться к болезненной реальности и согласиться на прекращение огня с Россией, сообщается в материале.Байден и многие другие политики поставили свою репутацию на то, что Зеленский предотвратит продвижение российской армии. Если наступление провалится, это будет ударом по политическому престижу Украины и США, резюмирует автор.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления

Newsweek: Запад оставит Украину в случае провала контрнаступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Киеву необходимо оправдать ожидания западных покровителей от украинского контрнаступления, иначе его лишат поддержки, пишет Newsweek.
"Ставка контрнаступления для Украины заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет приносят свои плоды. Провал Киева даст больше возможностей для западных критиков помощи ВСУ, особенно на различных выборах в Европе и США", — заявил Newsweek профессор политологии Уильям Рено.
Неудачное контрнаступление, вероятно, приведет к тому, что некоторые государства на Западе захотят отказаться от поддержки Украины. Они будут утверждать, что Киеву пора приспособиться к болезненной реальности и согласиться на прекращение огня с Россией, сообщается в материале.
Байден и многие другие политики поставили свою репутацию на то, что Зеленский предотвратит продвижение российской армии. Если наступление провалится, это будет ударом по политическому престижу Украины и США, резюмирует автор.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений.
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