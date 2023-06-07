https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления

В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления - РИА Новости, 07.06.2023

В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления

Киеву необходимо оправдать ожидания западных покровителей от украинского контрнаступления, иначе его лишат поддержки, пишет Newsweek. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:14

2023-06-07T15:14

2023-06-07T20:45

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россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Киеву необходимо оправдать ожидания западных покровителей от украинского контрнаступления, иначе его лишат поддержки, пишет Newsweek."Ставка контрнаступления для Украины заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет приносят свои плоды. Провал Киева даст больше возможностей для западных критиков помощи ВСУ, особенно на различных выборах в Европе и США", — заявил Newsweek профессор политологии Уильям Рено.Неудачное контрнаступление, вероятно, приведет к тому, что некоторые государства на Западе захотят отказаться от поддержки Украины. Они будут утверждать, что Киеву пора приспособиться к болезненной реальности и согласиться на прекращение огня с Россией, сообщается в материале.Байден и многие другие политики поставили свою репутацию на то, что Зеленский предотвратит продвижение российской армии. Если наступление провалится, это будет ударом по политическому престижу Украины и США, резюмирует автор.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений.

https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины