https://ria.ru/20230607/ukraina-1876695789.html

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину - РИА Новости, 07.06.2023

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:46

2023-06-07T13:46

2023-06-07T15:07

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 7 июн — РИА Новости. Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента."Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента. — Прим. ред.) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся", — указано в релизе.Отмечается, что так как некоторые представители левых, центристов и Народной партии проголосовали против, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента. — Прим. ред.) придется вернуться к этому вопросу.В соответствии с проектом передачу швейцарской военной техники из третьих стран могут разрешить в государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется "своим правом на самооборону в соответствии с международным правом"."Страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта. Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля. <...> Новое положение будет иметь обратную силу", — говорится в заявлении.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием не меняет позицию России и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20230311/neytralitet-1857274459.html

https://ria.ru/20230601/tanki-1875501164.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина, ситуация в днр и лнр