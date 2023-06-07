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Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину - РИА Новости, 07.06.2023
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину
Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:46
2023-06-07T13:46
2023-06-07T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 7 июн — РИА Новости. Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента."Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента. — Прим. ред.) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся", — указано в релизе.Отмечается, что так как некоторые представители левых, центристов и Народной партии проголосовали против, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента. — Прим. ред.) придется вернуться к этому вопросу.В соответствии с проектом передачу швейцарской военной техники из третьих стран могут разрешить в государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется "своим правом на самооборону в соответствии с международным правом"."Страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта. Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля. <...> Новое положение будет иметь обратную силу", — говорится в заявлении.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием не меняет позицию России и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230311/neytralitet-1857274459.html
https://ria.ru/20230601/tanki-1875501164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, швейцария, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину
Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия на Украину