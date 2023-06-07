Рейтинг@Mail.ru
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 07.06.2023 (обновлено: 15:07 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876695789.html
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину - РИА Новости, 07.06.2023
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину
Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:46
2023-06-07T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737173591_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_33e96db77d7171de9b326438291b4de6.jpg
ЖЕНЕВА, 7 июн — РИА Новости. Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента.&quot;Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента. — Прим. ред.) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся&quot;, — указано в релизе.Отмечается, что так как некоторые представители левых, центристов и Народной партии проголосовали против, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента. — Прим. ред.) придется вернуться к этому вопросу.В соответствии с проектом передачу швейцарской военной техники из третьих стран могут разрешить в государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется "своим правом на самооборону в соответствии с международным правом"."Страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта. Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля. &lt;...&gt; Новое положение будет иметь обратную силу", — говорится в заявлении.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием не меняет позицию России и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230311/neytralitet-1857274459.html
https://ria.ru/20230601/tanki-1875501164.html
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737173591_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_b7d7292f95cf11423cf5257c91752d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия на Украину

© РИА Новости / Бастьен Галле | Перейти в медиабанкВход в парк Ла Гранж в Женеве
Вход в парк Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Бастьен Галле
Перейти в медиабанк
Вход в парк Ла Гранж в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 июн — РИА Новости. Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента.
«

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента. — Прим. ред.) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся", — указано в релизе.

Берн - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Швейцарии прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине
11 марта, 22:22
Отмечается, что так как некоторые представители левых, центристов и Народной партии проголосовали против, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента. — Прим. ред.) придется вернуться к этому вопросу.
В соответствии с проектом передачу швейцарской военной техники из третьих стран могут разрешить в государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется "своим правом на самооборону в соответствии с международным правом".
«
"Страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта. Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля. <...> Новое положение будет иметь обратную силу", — говорится в заявлении.
В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.
В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием не меняет позицию России и только затягивает конфликт.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
СМИ: швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Украине через ФРГ
1 июня, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала