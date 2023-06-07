https://ria.ru/20230607/ukraina-1876690094.html

В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине

В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине - РИА Новости, 07.06.2023

В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине

Вашингтону необходимо пойти на диалог с Москвой, чтобы добиться перемирия на Украине, пишет Брахма Челлани для издания The Hill. "Белый дом избегает диалога и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:27

2023-06-07T13:27

2023-06-07T13:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вашингтону необходимо пойти на диалог с Москвой, чтобы добиться перемирия на Украине, пишет Брахма Челлани для издания The Hill. "Белый дом избегает диалога и дипломатии с Кремлем, тем самым продлевая конфликт на Украине, который не только не продвигает долгосрочные интересы Америки, но и истощает ее ресурсы и выявляет недостатки западных армий", — говорится в публикации. Автор напомнил, что лидеры G7 выдвинули Кремлю максималистские требования о прекращении боевых действий, в том числе о "полном и безоговорочном выводе" его войск. Но вряд ли это когда-нибудь произойдет, поскольку российская армия укрепляет свои оборонительные позиции на отвоеванных территориях, считает Челлани. По его мнению, в интересах Америки было бы поощрять "тихую дипломатию", чтобы изучить способы прекратить конфликт, который негативно влияет на мир, вызывая энергетический и продовольственный кризисы. Эпоха западного господства уже идет на спад, а затяжной конфликт на Украине лишь ускорит смещение мировой власти с Запада на Восток, резюмировалось в материале.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html

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