https://ria.ru/20230607/ukraina-1876684190.html

В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние

В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние - РИА Новости, 07.06.2023

В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние

"Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:54

2023-06-07T12:54

2023-06-07T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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андрей картаполов

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, эти преступления не останутся безнаказанными, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в своем телеграм-канале. "Западу давно нужно понять, что "военная накачка" Украины, не способна привести киевский режим к военному успеху. Все это лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы и разрушения. Все эти жертвы - на совести тех, кто подстрекают киевский режим к ведению боевых действий. Эти преступные действия не останутся безнаказанными", - написал он. Картаполов отметил, что Россия противостоит натовско-украинскому военному блоку, военно-промышленному конгломерату Запада. "Украине отведена роль плацдарма противостояния с Россией, а "коллективный Запад" выполняет функции штаба, поставщика вооружений и крышует своих подопечных на информационном поле", - добавил он. По словам главы комитета ГД, Украина предпринимала попытки наступления на разных участках фронта, но "благодаря храбрости, мужеству и героизму российских солдат и офицеров, противник не добился своей цели".

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, нато, ситуация в днр и лнр