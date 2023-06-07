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В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876684190.html
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние - РИА Новости, 07.06.2023
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние
"Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:54
2023-06-07T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
андрей картаполов
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, эти преступления не останутся безнаказанными, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в своем телеграм-канале. "Западу давно нужно понять, что "военная накачка" Украины, не способна привести киевский режим к военному успеху. Все это лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы и разрушения. Все эти жертвы - на совести тех, кто подстрекают киевский режим к ведению боевых действий. Эти преступные действия не останутся безнаказанными", - написал он. Картаполов отметил, что Россия противостоит натовско-украинскому военному блоку, военно-промышленному конгломерату Запада. "Украине отведена роль плацдарма противостояния с Россией, а "коллективный Запад" выполняет функции штаба, поставщика вооружений и крышует своих подопечных на информационном поле", - добавил он. По словам главы комитета ГД, Украина предпринимала попытки наступления на разных участках фронта, но "благодаря храбрости, мужеству и героизму российских солдат и офицеров, противник не добился своей цели".
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
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в мире, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние

Депутат Картаполов: военная накачка Украины лишь вызовет новые жертвы и разрушения

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, эти преступления не останутся безнаказанными, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в своем телеграм-канале.
"Западу давно нужно понять, что "военная накачка" Украины, не способна привести киевский режим к военному успеху. Все это лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы и разрушения. Все эти жертвы - на совести тех, кто подстрекают киевский режим к ведению боевых действий. Эти преступные действия не останутся безнаказанными", - написал он.
Картаполов отметил, что Россия противостоит натовско-украинскому военному блоку, военно-промышленному конгломерату Запада. "Украине отведена роль плацдарма противостояния с Россией, а "коллективный Запад" выполняет функции штаба, поставщика вооружений и крышует своих подопечных на информационном поле", - добавил он.
По словам главы комитета ГД, Украина предпринимала попытки наступления на разных участках фронта, но "благодаря храбрости, мужеству и героизму российских солдат и офицеров, противник не добился своей цели".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосдума РФАндрей КартаполовНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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