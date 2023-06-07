https://ria.ru/20230607/ukraina-1876684190.html
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние - РИА Новости, 07.06.2023
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние
"Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:54
2023-06-07T12:54
2023-06-07T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
андрей картаполов
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793523716_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_2c01947655fe0fca4211b65b69df4e96.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Военная накачка" Украины лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы, которые на совести тех, кто подстрекает Киев к ведению боевых действий, эти преступления не останутся безнаказанными, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в своем телеграм-канале. "Западу давно нужно понять, что "военная накачка" Украины, не способна привести киевский режим к военному успеху. Все это лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы и разрушения. Все эти жертвы - на совести тех, кто подстрекают киевский режим к ведению боевых действий. Эти преступные действия не останутся безнаказанными", - написал он. Картаполов отметил, что Россия противостоит натовско-украинскому военному блоку, военно-промышленному конгломерату Запада. "Украине отведена роль плацдарма противостояния с Россией, а "коллективный Запад" выполняет функции штаба, поставщика вооружений и крышует своих подопечных на информационном поле", - добавил он. По словам главы комитета ГД, Украина предпринимала попытки наступления на разных участках фронта, но "благодаря храбрости, мужеству и героизму российских солдат и офицеров, противник не добился своей цели".
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793523716_27:0:967:705_1920x0_80_0_0_bad0e39f324120553702694ee60efb6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что военная накачка Украины лишь продлит противостояние
Депутат Картаполов: военная накачка Украины лишь вызовет новые жертвы и разрушения